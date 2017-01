Tudi drugič v lov na bron svetovnega prvenstva proti Hrvaški

Pred štirimi leti v Barceloni Hrvati v boju za bron boljši

28. januar 2017 ob 09:33

Pariz - MMC RTV SLO

Hrvaška predstavlja zadnjo oviro slovenskih rokometašev pred tako želeno medaljo na svetovnem prvenstvu. Tekma za tretje mesto bomo spremljali z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju ob 20.45.

Slovenci so v polfinalu pričakovano klonili proti izvrstnim Francozom (31:25), težji pa je bil hrvaški poraz proti Norveški. Norvežani, ki jih je Slovenija izločila v kvalifikacijah za SP, a so dobili povabilo za nastop, so bili boljši po podaljšku (28:25), Hrvaška pa je ob izteku rednega dela imela sedemmetrovko za zmago, vendar je poskus Zlatka Horvata Torbjoern Bergerud ubranil.

Hrvatom je dvoboj nedvomno pobral več moči kot Slovencem, ki so v petek popoldne opravili zadnji dvoboj pred bojem za bron, drugi polfinale pa so si ogledali v hotelu. "Malo časa nam je ostalo za analizo, ampak nasprotnike poznamo. Zato ne potrebujemo veliko analize, le veliko in pogumno slovensko srce," je povedal selektor Veselin Vujović.

Hrvati so na svetovnih prvenstvih osvojili že pet medalj. Svetovni prvaki so postali pred 14 leti na Portugalskem, trikrat so bili srebrni, pred štirimi leti pa so se v Španiji okitili z bronom. Tedaj je v Barceloni v tekmi za tretje mesto Hrvaška premagala prav Slovenijo (31:26). Vid Kavtičnik je dal štiri gole in bil prvi slovenski strelec, s po osmimi pa sta bila pri Hrvaški najboljša Domagoj Duvnjak in Ivan Čupić.

Tedaj je bila Slovenija najbliže medalji na svetovnem prvenstvu. Na velikih tekmovanjih je sicer osvojila le odličje na domačem evropskem prvenstvu leta 2004. Takrat se je s hrvaško pomerila v polfinalu. V Tivoliju so bili gostitelji boljši s 27:25. Prvi slovenski strelec je bil zdajšnji kapetan Kavtičnik s šestimi goli, Mirza Džomba, ki je bil prvi strelec turnirja, pa jih je za Hrvaško dal 12.

Zastor bo nad svetovno prvenstvo padel v nedeljo, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Francija, ki naskakuje že šesto zlato medaljo in tudi brani lovoriko, in Norveška, ki je s prebojem v finale dosegla največji uspeh. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Svetovno prvenstvo v rokometu, tekma za tretje mesto:

Pariz, danes ob 20.45:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Finale, nedelja ob 17.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

