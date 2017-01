Video: Vujović prijavil le 15 igralcev, Zarabec skoraj že zdrav

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Veselin Vujović je za četrtkovo uvodno tekmo na svetovnem prvenstvu v Franciji proti Angoli, ki se bo v Metzu začela ob 14. uri, prijavil le 15 igralcev. Foto: Reuters Morda bo igral na tekmi z Islandijo. Videti moramo, kako hitro bo okreval. Prepričan sem, da bo čez dva dni že pripravljen, saj je že zdaj skoraj zdrav. Nočem tvegati. Taka so pravila. Če bi ga prijavil na tekmovanje, on pa ne bi mogel igrati, bi ga moral zamenjati. S tem bi izkoristil eno možnost menjave in ogrozil načrt, ki sem ga pripravil. Veselin Vujović o Mihi Zarabcu

11. januar 2017 ob 21:16

Metz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

"Dobro smo razpoloženi, komaj čakamo, da se svetovno prvenstvo začne," je ob prihodu v Metz, kjer se bodo slovenski rokometaši jutri pomerili proti angolskim, povedal selektor Veselin Vujović.

Kot je povedal Vujović novinarju TV Slovenija Tomažu Kovšci ob prihodu v Metz (gre za prizorišče jutrišnjega srečanja), v reprezentanci ni bilo velikega vznemirjenja, dodal pa je: "Upam, da se bomo čim bolje uvrstili."

Fantje so že opravili trening v Metzu, Vujović pa je za uvodno tekmo prijavil igralce, in sicer 15 od možnih 16, saj je Miha Zarabec še vedno v obdobju rehabilitacije po poškodbi mišice. Vujović je s tem manevrom za vsak primer pustil odprto še eno dodatno mesto znotraj ekipe, hkrati pa je do konca sklepnega turnirja v Franciji zadržal možnost poljubne menjave še dodatnih treh rokometašev.

Zarabec bo morda nared do sobotne tekme proti Islandiji, prav tako za naslednje tekme v skupinskem delu proti Makedoniji, Tuniziji in Španiji. "Morda bo igral na tekmi z Islandijo. Videti moramo, kako hitro bo okreval. Prepričan sem, da bo čez dva dni že pripravljen, saj je že zdaj skoraj zdrav. Nočem tvegati. Taka so pravila. Če bi ga prijavil na tekmovanje, on pa ne bi mogel igrati, bi ga moral zamenjati. S tem bi izkoristil eno možnost menjave in ogrozil načrt, ki sem ga pripravil," je povedal Vujović.

Vratarja Skok in Kastelic

Na Vujovićevem seznamu so: vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic, krilni igralci Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Gašper Marguč, zunanji igralci Marko Bezjak, Vid Kavtičnik, Jure Dolenec, Nik Henigman, Borut Mačkovšek in David Miklavčič ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Vid Poteko.

Tekma proti Angoli bo jutri ob 14.00, organizatorji so v Metzu prodali že 44.000 vstopnic, kar je več kot polovica razpoložljivih.

