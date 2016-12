Vujović: Ne vem, ali gremo lahko dlje od četrtfinala. Je preveč neznank.

MMC-jev intervju s selektorjem rokometašev Veselinom Vujovićem

27. december 2016 ob 18:17

Zreče - MMC RTV SLO

"Prepričan sem, da se bomo v Franciji predstavili v dobri luči," pred prihajajočim svetovnim prvenstvom pravi selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

55-letni črnogorski strokovnjak svoje varovance na januarski izziv v Franciji pripravlja v tradicionalni bazi v Zrečah. Čeprav je to že šesta (!) reprezentančna akcija v letu 2016, je vzdušje pod obronki Pohorja zelo dobro.

"Lahko rečemo, da so vsi igralci prišli polni entuziazma, želje in pripravljeni, da na svetovnem prvenstvu pokažejo še enkrat več, da je Slovenija resna reprezentanca," ocenjuje Vujović, ki v Franciji ne bo mogel računati na dolgoletnega kapetana Uroša Zormana. A upa, da bodo Marko Bezjak, Miha Zarabec in Dean Bombač, ki naj bi po poškodbi rebra vendarle okreval, uspešno prevzeli njegovo vlogo.

Slovenci bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali v petek, 30. decembra, v Brežicah, ko se bodo pomerili s Savdsko Arabijo.

Od oktobra niste več trener Zagreba, tako da ne opravljate več dvojne funkcije. Ste si v tem času odpočili?

Dva meseca odmora sta mi prišla zelo prav. Osebno se počutim zelo dobro, ne vem pa, kako me vidijo drugi. Sem poln energije in moči, odločen, da prenesem izkušnje in znanje na ekipo. In mislim, da se bo to videlo tudi pri naših igrah.

Tudi za igralci je naporno leto. V kakšnem stanju fizičnem, psihičnem so prišli na priprave?

Generalno položaj ni slab. Čeprav imamo igralce, ki so v vrhunski formi, in take, ki so v slabi formi. Recimo, Blaž Blagotinšek in Vid Poteko sta daleč od vrhunske forme. Na drugi strani pa so Blaž Janc, Gašper Marguč in Jure Dolenec na visokem nivoju. Gledano pod črto pa lahko rečemo, da so vsi prišli polni entuziazma, želje in pripravljeni, da na svetovnem prvenstvu pokažejo še enkrat več, da je Slovenija resna reprezentanca.

Prvi dnevi so bili namenjeni regeneraciji. Čemu boste zdaj v nadaljevanju namenili največ pozornosti? Časa namreč ni veliko.

To je res. Uigravali bomo nove igralce, ki so prišli v reprezentanco. Izpiliti moramo nekaj taktičnih zamisli, ker generalno bomo igrali na plitke obrambe 6-0. Moramo popraviti našo agresivnost v obrambi. Videti moramo, kateri igralci lahko igrajo skupaj v sredini obrambe. Ker ne glede na to, kako so dobri, nekateri ne funkcionirajo skupaj, niso kompatibilni. To kompatibilnost želimo preizkusiti proti Savdski Arabiji in Franciji.

Za reprezentanco tokrat ne bo igral Uroš Zorman, Dean Bombač je vprašljiv. Kako bo to vplivalo na igro slovenske reprezentance?

Morda bomo izgubili na taktični ravni, ker je Zorman morda v tem segmentu najboljši igralec na svetu. A po drugi strani bomo mogoče dobili hitrost, boljši pretok žoge in večje število strelov na gol, kar je znova ena dobra stvar. V vsakem primeru ne bo lahko nadomestiti Zormana, a upam, da bosta Marko Bezjak in Miha Zarabec lahko nosila to breme, s katerim se uspešno spopadata že v klubih. Seveda upam, da bo tudi Bombač nared.

Na katerem položaju - poleg srednjega zunanjega - imate največ skrbi oziroma dvomov?

Zaenkrat je na srednjem zunanjem še nekaj nejasnosti zaradi Bombača. Sicer pa imam največ dvomov na položaju levega zunanjega in na golu. Na levem 'beku' imamo tri igralce, eden bo mogoče odpadel. Od štirih vratarjev bo eden zagotovo odpadel.

Zdi se, da Slovenija v skupini s Španijo, Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Angolo ne bi smela imeti prevelikih težav pri preboju v osmino finala. Kako vi vidite razmerja moči v tej skupini?

Strinjam se, da bi morali napredovati iz skupine. Če nam ne bi uspelo, bi bil to velik neuspeh. A po drugi strani bi na žrebu lahko dobili tudi kakšnega lažjega tekmeca iz bobnov, kjer sta bili na primer Islandija in Tunizija. Tudi Makedonija je vedno močna turnirska reprezentanca. Skratka imamo skupino, v kateri ne smemo biti niti na eni tekmi preveč sproščeni, ampak moramo biti motivirani in skoncentrirani, kar je dobro.

Dejali ste, da je Slovenija šibkejša kot v Riu. Kaj to pomeni za cilje? Je možno iti preko četrtfinala?

Ne vem. V tem trenutku ne vem, kako bo reprezentanca delovala brez Zormana, v kakšni formi bodo vratarji. Je še nekaj neznank, na katere zdaj iščem odgovore. Če se bo vse poklopilo, potem lahko Slovenija doseže veliko. V vsakem primeru sem prepričan, da se bomo na svetovnem prvenstvu predstavili v zelo dobri luči. Seveda pride kdaj tudi slab dan, sodniška odločitev ali nekaj tretjega, a mi kot ekipa bomo prvenstvo dobro oddelali.

Ponavadi kar dobro napoveste dobitnike medalj. Bi si upali tudi tokrat? Čeprav je bila Francija poražena na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, je verjetno prvi favorit domačega prvenstva, kajne?

Ja, a takšne vloge so velikokrat preveliko breme. Spomnite se Hrvaške doma, pa Danske doma, Švedske, tako da je to lahko tudi zelo nehvaležna vloga. Pri Franciji je veliko odvisno od tega, v

kakšnem stanju bo Nikola Karabatić, ki že dolgo ne trenira. Če on ne bo v dobri formi, potem bi Francija lahko imela probleme. Mislim, da se je Španija vrnila na vrhunski nivo. Presenečenje je lahko Norveška, Hrvaška je vedno favorit za medalje, Nemčija kot evropski prvak in olimpijski prvaki Danci pa tudi. Skratka, tu je pet, šest reprezentanc, ki se bodo borile za medalje.

Selektor Slovenije ste leto in pol. Kako ste zadovoljni z opravljenim delom? Vodstvo Rokometne zveze Slovenije očitno je, saj je z vami podaljšalo pogodbo do naslednjih olimpijskih iger.

Ja, pokazali so, da so zadovoljni z mojim delom. Mislim pa, da bi se moralo precej stvari spremeniti. Ne samo v zvezi, ampak tudi v načinu tekmovanja in selekcioniranju mladih reprezentanc. A to je en del, o katerem bomo govorili, ko bo malo več prostora in ko bomo videli, kakšno strategijo bo ubrala zveza.

Aleš Vozel, @vozela1