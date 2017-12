Švedinje previsoka ovira za Slovenke

Slovenke končale SP

10. december 2017 ob 18:36,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 22:08

Leipzig - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice so na tekmi osmine finala na svetovnem prvenstvu v Nemčiji izgubile proti Švedinjam s 33:21. Po prvem polčasu je bilo 18:12.

Švedska je že na začetku tekme v Leipzigu povedla s 4:1, v 12. minuti pa s 7:2. Slovenke so za prvi zadetek potrebovale kar šest minut, prva dva gola je dosegla Ana Gros. Nato se je razigrala Alja Koren in s tremi zaporednimi zadetki na polovici polčasa znižala na 7:5.

Nadaljevanje je bilo znova slabše, po 20 minutah je na semaforju pisalo 12:6, v 27. minuti pa že 15:7. S +8 so Švedinje vodile tudi pri izidu 17:9. V končnici prvega polčasa je Slovenkam v napadu le nekoliko bolje steklo in do odmora so znižale zaostanek na znosnih -6.

Na začetku drugega dela so se Slovenke dvakrat še približale na pet golov (18:13, 19:14), nato pa je razlika spet rasla. Grosova ni izkoristila 7-metrovko, po enem izmed številnih protinapadov so si Švedinje prvič priigrale devet zadetkov naskoka (23:14), v 42. minuti je bilo že 24:14, v 45. pa 26:15. Končalo se je s +12 za Skandinavke.

Pomlajena slovenska izbrana vrsta se vseeno lahko z dvignjeno glavo poslovi od Nemčije, saj je z uvrstitvijo med 16 najboljših izpolnila osnovni cilj.

Na lanskem evropskem prvenstvu v Stockholmu je Slovenija premagala Švedsko s 25:23, a se ni uvrstila v drugi del tekmovanja, saj je bila to edina njena zmaga na tem prvenstvu. Na SP-ju je v Trierju premagala Francijo, Angolo in Paragvaj, izgubila pa proti Romuniji in Španiji.

Švedska je slabo odprla prvenstvo, saj je izgubila proti Poljski, a nato nanizala štiri zmage nad Madžarsko, Češko, Argentino in v petek presenetljivo tudi nad svetovnimi in evropskimi prvakinjami Norvežankami. Po prvem polčasu so Švedinje zaostajale s 16:18, na koncu pa slavile z 31:28.

Osmina finala

Leipzig:

ŠVEDSKA - Slovenija 33:21 (18:12)



Danes:

NEMČIJA - DANSKA

Madžarska - FRANCIJA 26:29 (11:14)



Srbija - ČRNA GORA 29:31 (9:14)

Ponedeljek ob 17.30:

ROMUNIJA - ČEŠKA

RUSIJA - JUŽNA KOREJA



Ob 20.30:

JAPONSKA - NIZOZEMSKA

ŠPANIJA - NORVEŠKA

M. R.