Tudi Krka spravila na kolena Gorenje; remi Ribnice in Celja

Koprčani v Pokalu EHF izgubili s finskim Cocksom

Rokometaši Krke so v 2. krogu državnega prvenstva (Liga za prvaka) s 36:35 premagali favorizirano Gorenje, ki je tako v zadnjih 14 dneh izgubilo tretjič zapored.

Velenjčani so namreč klonili tako pred Koprom v prvenstvu kot tudi pred Ormožem v pokalu, tako da je na mestu vprašanje, ali bodo v klubu potegnili kakšno kadrovsko potezo.

Tokrat je bila tekma do 21. minute povsem izenačena (10:10), nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli domači rokometaši in tri minute pozneje povedli za tri gole (14:11), tolikšna razlika pa je znašala tudi ob odhodu na veliki odmor (16:13). Velenjčani so v drugi polovici tekme zabredli v še večje težave in v 40. minuti prvič na tekmi zaostali za pet golov (17:22).

V zadnjih dvajsetih minutah so izbranci gostujočega trenerja Željka Babića skušali tekmo postaviti na glavo, a so bili v tem neuspešni. Gostitelji so jih vseskozi držali na vajetih in imeli na začetku 58. minute štiri gole prednosti (34:30). Ose so se v izdihljajih tekme po golu Roka Ovnička približale na gol zaostanka (34:35), po zadetku Tilna Kukmana za novomeško vodstvo s 36:24 pa je bilo jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem.

V novomeški zasedbi sta bila najučinkovitejša Grega Okleščen z devetimi in Leon Rašo z osmimi goli, v gostujoči pa Ovniček z devetimi in Jan Grebenc s šestimi zadetki.

Remi Celja in Ribnice

V derbiju kroga je Ribnica doma remizirala s Celjem (24:24). Srečanje je bilo vseskozi izenačeno. Ko so se pivovarji v 54. minuti odlepili na 24:22, je kazalo, da je dvoboj odločen. A domači se niso predali. Po dveh golih Roka Setnikarja so v 56. minuti izenačili (24:24). V živčni končnici sta obe ekipi zapravili kar nekaj napadov. Sekundo pred koncem je Ribnica prišla do devetmetrovke. Izvajal jo je Nik Henigman, ki je zatresel mrežo, a sta sodnika dosodila ponovitev, ker se je čas že iztekel. Ob ponovljenem poskusu pa je strel Henigmana končal v bloku. Pri Ribnici je bil najučinkovitejši Uroš Knavs, ki je dosegel sedem golov. Na drugi strani so Jaka Malus, David Razgor, Gal Marguč in Žiga Mlakar dosegli po štiri gole.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA



Liga za prvaka:

KRKA - GORENJE VELENJE 36:35 (16:13)

Okleščen 9, Rašo 8; Ovniček 9, Grebenc 6.

RIKO RIBNICA - CELJE PL 24:24 (10:10)

Knavs 7, Kovačič 4; Malus, Razgor, Marguč in Mlakar 4.

Liga za obstanek, 3. krog:

TRIMO TREBNJE - GROSIST SLOVAN

24:25 (13:13)

Horžen in Kotar Mat. 4; Marušič T. 11.



DOBOVA - HERZ ŠMARTNO 37:19 (20:10)

Markušić 9, Smojver 7; Kunst 8.



Nedelja ob 14.00:

MARIBOR BRANIK - JERUZALEM ORMOŽ

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 1 1 0 34 RIKO RIBNICA 3 1 1 1 34 GORENJE VELENJE 2 0 0 2 31 KOPER 2013 2 2 0 0 27 URBANSCAPE LOKA 2 1 0 1 25 KRKA 2 1 0 1 23

Lestvica za obstanek: JERUZALEM ORMOŽ 2 1 1 0 22 MARIBOR BRANIK 2 1 0 1 20 TRIMO TREBNJE 2 0 0 2 18 SLOVAN 3 2 1 0 13 DOBOVA 2 1 0 1 13 HERZ ŠMARTNO 3 1 0 2 10

POKAL EHF

SKUPINA C, 5. krog



KOPER 2013 - COCKS

23:25 (10:13)

Bratkovič 8, Krečič 5, Sokolič 4, Matijaševič 3, Marič 2, Kocjančič 1; Rönnberg 9, Tamminen 6. Županjac 4.

Sedemmetrovke: 5/7; 4/6

Izključitve: 8 min; 14 min

RK: Lukjančuk 43., Tamminen 49./Cocks



Ponedeljek ob 19.00:

NEXE - GÖPPINGEN



Vrstni red: Göppingen 8, Nexe 6, Cocks in Koper 2 točki.



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.



LIGA PRVAKOV



OSMINA FINALA, prve tekme



KIEL - PICK SZEGED 29:22 (14:14)

Zarabec 5; Skube 2, Šoštarič 1, Gaber zaradi poškodbe ni igral.



KIELCE - RHEIN NECKAR 41:17 (21:8)

Janc 3, Zorman 1, Bombač 0.

Rhein NL je igral tekmo z amaterji. Člani so igrali derbi Bundeslige s Kielom (27:22).



MEŠKOV BREST - NANTES 24:32 (14:16)

Razgor 5, Poteko 2 za Brest.



KRISTIANSTAD - FLENSBURG 22:26 (12:11)



Nedelja:

MONTPELLIER - BARCELONA

SKJERN - VESZPREM

PSG in VARDAR sta že v četrtfinalu.

