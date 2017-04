Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kvalifikacije se bodo končale junija. Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto na Hrvaškem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi proti evropskim prvakom brez Zormana in Bombača

Prodanih že 7.000 vstopnic

19. april 2017 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović je objavil seznam igralcev za kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo proti Nemčiji, ki bosta v začetku maja.

3. maja bo tekma v Stožicah, tri dni pozneje pa se bodo Slovenci z aktualnimi evropskimi prvaki pomerili v Halleju.

Na seznamu ni Uroša Zormana in Deana Bombača (oba Vive Tauron Kielce), ki sta manjkala tudi na svetovnem prvenstvu. Poleg Zormana in Bombača ne bo Vida Kavtičnika (Montpellier) in Darka Cingesarja (Zagreb), ki sta poškodovana, v ekipo pa se vračajo Primož Prošt (Göppingen), Simon Razgor (Meškov Brest), Staš Skube (Pick Szeged) in Žiga Mlakar (Celje Pivovarna Laško).

To bo prva reprezentančna akcija po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji. Za tekmo v Ljubljani je prodano že več kot 7.000 vstopnic in brez dvoma bo Nemce pričakalo peklensko vzdušje.

"Verjamem, da bomo na prvi tekmi v Stožicah zmagali. Menim, da smo pametnejši, lepši in boljši od Nemcev. Potrebno bo umiriti hitro igro nemške reprezentance in Nemcem na ta način povzročiti težave," je povedal Vujović.

VUJOVIĆEV SEZNAM ZA DRUGI CIKLUS KVALIFIKACIJ

Marko Bezjak (srednji zunanji, Magdeburg)

Blaž Blagotinšek (krožni napadalec, Veszprem)

Jure Dolenec (desni zunanji, Montpellier)

Matej Gaber (krožni napadalec, Pick Szeged)

Jan Grebenc (levi zunanji, Riko Ribnica)

Nik Henigman (levi zunanji, Riko Ribnica)

Blaž Janc (desno krilo, Celje Pivovarna Laško)

Urh Kastelic (vratar, Pick Szeged)

Tilen Kodrin (levo krilo, Celje Pivovarna Laško)

Urban Lesjak (vratar, Celje Pivovarna Laško)

Borut Mačkovšek (levi zunanji, Celje Pivovarna Laško)

Gašper Marguč (desno krilo, Veszprem)

David Miklavčič (desni zunanji, Zagreb)

Žiga Mlakar (desni zunanji, Celje Pivovarna Laško)

Vid Poteko (krožni napadalec, Celje Pivovarna Laško)

Primož Prošt (vratar, Goppingen)

Simon Razgor (levo krilo, Meškov Brest)

Matevž Skok (vratar, Zagreb)

Staš Skube (srednji zunanji, Pick Szeged)

Miha Zarabec (srednji zunanji, Celje Pivovarna Laško)

Stožice, 3. maj ob 20.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA

4. maj:

ŠVICA - PORTUGALSKA

Halle, 6. maj ob 16.05:

NEMČIJA - SLOVENIJA

7. maj:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 4, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točke.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.



R. K.