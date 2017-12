TV SLO 2/MMC: SP v rokometu: Francija - Slovenija 10:13 (polčas)

Slovenija na SP-ju po 12 letih

Varovanke Uroša Bregarja se že v prvem krogu merijo z zahtevnimi tekmicami. Kljub temu se Slovenke niso prestrašile favoriziranih Francozinj, srečanje so začele pogumno, povedle so z 1:4. Prednost so še povišale na 1:6. Francozinje so s hitrima goloma znižale zaostanek (3:6). Amra Pandžić se je izkazala z nekaj obrambami, preprečila je tudi, da bi se Francozinje še bolj približale (4:7). Slovenke so z dvema uspešnima napadoma spet povedle za pet (4:9). Ana Gros je z golom poskrbela za najvišje vodstvo (5:11). Francozinje so do odhoda na polčas uspele prepoloviti razliko (10:13).

Najboljši strelki v prvem polčasu sta Grosova (pet golov) in Neli Irman (štirje goli).

Cilj Slovenk je četrto mesto

Tudi na naslednjih tekmah Slovenke čaka težko delo, saj jim bodo nasproti stale tudi močne Romunke in Španke. V skupini A sta še Angola in Paragvaj. V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, zadnjeuvrščeni pa bosta tekmovanje nadaljevali v tako imenovanem predsedniškem pokalu.

Prvi nastop na SP-ju po 12 letih

Slovenija petič igra na svetovnem prvenstvu, predtem je nastopila v Nemčiji 1997, v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003 in v Rusiji 2005. Največji pečat so pustile na sklepnem turnirju na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier, 1. krog

Danes ob 18.00 (TVS 2/MMC):

FRANCIJA - SLOVENIJA

-:- (10:13)

Ob 20.30:

ŠPANIJA - ANGOLA

ROMUNIJA -PARAGVAJ 29:17 (16:7)