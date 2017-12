TV SLO 2/MMC: SP v rokometu: Francija - Slovenija 4:7 (19')

Slovenija na SP-ju po 12 letih

2. december 2017 ob 17:49,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 18:20

Trier - MMC RTV SLO

Varovanke Uroša Bregarja že v prvem krogu čakajo zahtevne tekmice. Kljub temu se Slovenke niso prestrašile favoriziranih Francozinj, srečanje so začele pogumno, povedle so z 1:4. Prednost so Slovenke še povišale na 1:6. Francozinje so s hitrima goloma znižale zaostanek (3:6).

Tudi na naslednjih tekmah Slovenke čaka težko delo, saj jim bodo nasproti stale tudi močne Romunke in Španke. V skupini A sta še Angola in Paragvaj.

V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, zadnjeuvrščeni pa bosta tekmovanje nadaljevali v tako imenovanem predsedniškem pokalu.

23. svetovno prvenstvo za rokometašice bo od 1. do 17. decembra v šestih mestih gostila Nemčija. Naslov branijo Norvežanke.

Prvi nastop na SP-ju po 12 letih

Slovenija petič igra na svetovnem prvenstvu, predtem je nastopila v Nemčiji 1997, v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003 in v Rusiji 2005. Največji pečat so pustile na sklepnem turnirju na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier, 1. krog

Danes ob 18.00 (TVS 2/MMC):

FRANCIJA - SLOVENIJA

-:- (-:-)

Ob 20.30:

ŠPANIJA - ANGOLA

ROMUNIJA -PARAGVAJ 29:17 (16:7)