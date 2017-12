TV SLO 2/MMC: SP v rokometu: Švedska - Slovenija 3:1 (8')

Slovenke v lovu na četrtfinale

10. december 2017 ob 18:36,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 20:37

Leipzig - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice se po osvojenem 4. mestu v pretekmovalni skupini A od 20.30 v osmini finala svetovnega prvenstva v Nemčiji merijo z zmagovalkami skupine B Švedinjami.



Na lanskem evropskem prvenstvu v Stockholmu je Slovenija premagala Švedsko s 25:23, a se ni uvrstila v drugi del tekmovanja, saj je bila to edina njena zmaga na tem prvenstvu. Na SP-ju je v Trierju premagala Francijo, Angolo in Paragvaj, izgubila pa proti Romuniji in Španiji.

Švedska je slabo odprla prvenstvo, saj je izgubila proti Poljski, a nato nanizala štiri zmage nad Madžarsko, Češko, Argentino in v petek presenetljivo tudi nad svetovnimi in evropskimi prvakinjami Norvežankami. Po prvem polčasu so Švedinje zaostajale s 16:18, na koncu pa slavile z 31:28.

Slovenke so se po pretekmovalnem delu z zahoda Nemčije preselile na vzhod države v Leipzig. Selektor Uroš Bregar pravi, da se naporen ritem tekem njegovim varovankam gotovo že nekoliko pozna, saj nima tako širokega nabora igralk, se pa pomlajena slovenska izbrana vrsta ne predaja vnaprej.

Prenos tekme je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Osmina finala

Danes ob 20.30 (Leipzig):

ŠVEDSKA - SLOVENIJA -:- (-:-)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

NEMČIJA - DANSKA



Madžarska - FRANCIJA 26:29 (11:14)



Srbija - ČRNA GORA 29:31 (9:14)

Ponedeljek ob 17.30:

ROMUNIJA - ČEŠKA

RUSIJA - JUŽNA KOREJA



Ob 20.30:

JAPONSKA - NIZOZEMSKA

ŠPANIJA - NORVEŠKA

M. R.