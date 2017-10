V Bukarešti ni bilo "kruha" za krimovke

Manjkale so Mavsarjeva, Stankova in Omoregiejeva

7. oktober 2017 ob 19:04

7. oktober 2017 ob 20:32

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometašicam Krima Mercatorja v uvodni tekmi nove sezone Lige prvakinj ni uspelo presenečenje, saj se iz Bukarešte vračajo z visokim porazom 30:18.

Varovankam Uroša Bregarja se je še kako poznala odsotnost poškodovanih Tamare Mavsar, Tjaše Stanko in Elizabeth Omoregie.

Krimovke so dobro začele tekme in povedle z 2:0. A nato so domačinke dosegle štiri zadetke zapored in v nadaljevanju le še stopnjevale tempo. Krimovke jim niso bile kos ne v obrambi ne v napadu, tako da se je prednost Romunk le še stopnjevala. Ob polčasu je semafor kazal 15:7.

Nadaljevanje ni spremenilo razmerja sil na igrišču. Bukarešta je bila za razred boljša v vseh elementih igre. Po protinapadu Isabelle Gullden v 40. minuti je semafor kazal že +10 (20:10). Kljub visoki prednosti romunske prvakinje niso prav nič popuščale. Marit Frafjord je v 52. minuti povišala na +13 (28:15).

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ

1. KROG



Skupina A:

CSM BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR 30:18 (15:7)

NYKÖBING FALSTER - VISTAL GDINYA 27:21 (14:10)

Skupina B, danes:

ROSTOV DON - BREST

GYÖR - MIDTJYLLAND



Skupina C:

VARDAR - FERENCVAROS 34:31 (20:11)

Danes:

LARVIK - THÜRINGER

Skupina D, danes:

BUDUČNOST - BIETIGHEIM

Nedelja, 8. oktobra:

METZ - KRISTIANSAND

A. V.