V dolenjski prestolnici za rokometni superpokal

Komu prva rokometna lovorika nove sezone?

5. september 2018 ob 09:55

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Celjani so absolutni favoriti drevišnjega dvoboja, 22-kratni državni in 21-kratni pokalni zmagovalci v minulih sezonah prednjačijo na domačem prizorišču in nimajo dostojnih tekmecev. Tudi v slovenskem superpokalu so razred zase, v zadnjih štirih letih so ga zanesljivo osvojili, najboljši so bili tudi v letih 2007 in 2010. Od leta 2007 naprej, ko Rokometna zveza Slovenije prireja superpokalne tekme, so trikrat slavili igralci velenjskega Gorenja, enkrat pa koprskega Cimosa.

Zasedba iz mesta ob Savinji je po koncu sezone ostala brez številnih nosilcev igre, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Urban Lesjak, Matic Suholežnik, Luka Mitrović in Ivan Slišković so si našli nove delodajalce, navkljub prevetreni zasedbi pa bi bila prvovrstna senzacija, če bi na drevišnji tekmi v dolenjski prestolnici slavila srčna novomeška ekipa.

V soboto, 8. septembra, bo na sporedu še ženska tekma za slovenski superpokal, v velenjski Rdeči dvorani se bodo ob 16. uri pomerile rokometašice Krima Mercatorja in Zagorja.

SUPERPOKAL SLOVENIJE



NOVO MESTO



Sreda ob 20.00:

KRKA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO





ŽENSKE, Velenje



Sobota ob 16.00:

KRIM MERCATOR - ZAGORJE