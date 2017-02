Vardar še šestič zapored premočan za Celje

V četrtek v Zlatorogu Rhein Neckar Löwen

25. februar 2017 ob 17:06,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 19:01

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško se v 12. krogu Lige prvakov iz Skopja pričakovano vračajo praznih rok, potem ko je bil Vardar boljši s 35:30.

Pivovarji so držali korak z domačimi do 3:3, nato pa je Vardar iz protinapadov hitro naredil delni izid 4:0 (7:3). V vratih makedonskih prvakov je dobro branil Arpad Šterbik, kar sta na drugi strani najbolj izkoriščala Timur Dibirov in Alex Dušebajev.

Vardar je v nadaljevanju s čvrsto obrambo in raznovrstno igro v napadu brez težav držal nekaj zadetkov prednosti ter nadziral položaj na igrišču. Polčas se je tako končal z 20:15.

Vardar Celjanom ni dal priložnosti

Drugi del ni prinesel spremembe razmerja sil na igrišču. Vardar je zadeval z vseh položajev, Celjani pa so se verjetno hitro zavedali, da je morda bolje, da raje nekoliko moči prihranijo za pomembnejši srečanji z Rhein Neckar Löwnom, ki bo 2. marca v Zlatorogu, in za bržkone odločilni obračun z Zagrebom 9. marca.

Mlakar dosegel osem golov

Pri Celjanih je bil z osmimi goli najučinkovitejši Žiga Mlakar, medtem ko sta jih Blaž Janc in Kristjan Bečiri dodala po štiri. Na drugi strani je Dušebajev prav tako dosegel osem golov.

LIGA PRVAKOV

12. KROG

Skupina B

VARDAR - CELJE PL 35:30 (20:15)

Vardar Skopje: Šterbik, Angelov, Stoilov, Moraes 3, Maqueda, Dereven 1, Karačić 5, Dušebajev 8, Abutović, Canellas 1, Cindrić, Čupić 2, Dibirov 6, Šiškarev, Borozan, Marsenić 3.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 2, Babarskas, Janc 4, Razgor, Suholežnik, Marguč, Grošelj 1, Poteko 1, Zarabec 2, Kodrin 1, Mačkovšek 3, Mlakar 8, Žvižej 1, Bećiri 4.

Sedemmetrovke: 2/2; 2/3

Izključitve: 6 min; 6 min

RHEIN NECKAR - MEŠKOV BREST 25:24



Sobota:

ZAGREB - KRISTIANSTAD

Nedelja:

KIELCE - PICK SZEGED

Vrstni red: Vardar 18, Rhein Neckar 17, Kielce 14, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 7, Kristianstad 6, Zagreb 5.



Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

Skupina A:

Sobota:

VESZPREM - WISLA PLOCK

KIEL - BJERRINGBRO

PSG - KADETTEN

Nedelja:

BARCELONA - FLENSBURG

Vrstni red: Barcelona 20, PSG 18, Veszprem 12, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 4, Kadetten 2.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

A. V.