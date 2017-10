Velenjčani želijo v Elverumu zasesti vrh lestvice

Za norveške prvake igra Slovenec Tine Poklar

14. oktober 2017 ob 16:25

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja v 5. krogu Lige prvakov gostujejo na jugovzhodu Norveške pri Elverumu, ki ima po štirih krogih dve zmagi in dva poraza.

Oba uspeha so dosegli na zadnjih preizkusih, ko so najprej v Španiji presenetili zasedbo Abance Ademarja Leona (30:26), preteklo nedeljo pa doma s 40:32 odpravili Dinamo iz Bukarešte.

Tine Poklar med najboljšimi strelci Elveruma

Najboljši strelec norveških prvakov je 20-letni Kevin Maageroe Gulliksen (179 cm, 1996). Desnokrilni rokometaš, ki kljub mladosti že nastopa tudi za norveško člansko reprezentanco, je na dosedanjih obračunih dosegel 22 golov. S po 14 zadetki mu na zunanjih igralnih mestih sledita Šved in Slovenec, 27-letna Richard Hanisch (190 cm, 1990) ter Tine Poklar (190 cm, 1990). Elverum na dosedanjih tekmah nikoli ni dosegel manj kot 30 zadetkov. V povprečju tekmečevo mrežo zatrese skoraj 32-krat, a na drugi strani prejme zgolj četrt gola manj.

Ognjeni krst za Jerneja Drobeža

Gorenje Velenje je po zmagah na uvodnih treh tekmah prejšnji teden v Švici prvič klonilo, za nameček pa si je huje poškodoval gleženj še Jan Grebenc. Enega najučinkovitejših rokometašev med izbranci Željka Babića bo v Skandinaviji skušal po najboljših močeh nadomestiti 17-letni Jernej Drobež, ki ga tako čaka ognjeni krst med evropsko klubsko elito.

Babić: Smo v dobrem ritmu

"Ne glede na zadnji poraz v Schaffhausnu smo v dobrem ritmu. Dobro smo se pripravili na tekmece. Ne glede na to, da smo na Norveško prispeli brez poškodovanega Jana Grebenca, ki je zlasti v napadu za nas zelo pomemben igralec, pričakujem izenačeno in zanimivo tekmo, takšno kot so bile vse dosedanje. Elverum sestavljajo enakovredni igralci. V njihovi igri žoga dobro kroži, izredno pa so nevarni v proti napadih, kjer prednjačita dva izredno hitra rokometaša. To bo od nas zahtevalo, da dobro nadzorujemo našo igro v napadu in da napravimo čim manj tehničnih napak. Svojo priložnost bomo, kot vselej do slej, iskali z dobro obrambo, s Klemnom Ferlinom na čelu," pravi trener Gorenja Željko Babić.

Gorenju za vrh lestvice zadošča točka

Pred nedeljskim gostovanjem na Norveškem ima moštvo iz Šaleške doline izvrstno izhodišče, da se znova zavihti na sam vrh skupine C. Po nekoliko presenetljivi četrtkovi domači zmagi švicarske zasedba Kadetten Schaffhausen proti danskemu Skjernu (25:24) mu za to zadostuje že točka.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 5. krog



KADETTEN - SKJERN 25:24 (9:13)



Nedelja ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern, Gorenje, Kadetten 6, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2 točki.

A. V.