Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trener Gorenja Željko Babić ne more biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Velenjski rokometaši po ligaškem porazu zdaj zleteli še iz pokala

Ormožani napredovali v polfinale

21. marec 2018 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so v četrtfinalu presenetljivo izpadli iz Pokala Slovenije. Izločil jih je Jeruzalem Ormož s 33:29.

Velenjčani, ki so v 1. krogu Lige za prvaka v 1. NLB Ligi doma klonili pred Koprom 2013 (25:29), so tako prejeli novo bolečo zaušnico in ne bodo nastopili v polfinalu tekmovanja, kamor sta se že uvrstila Koper 2013 in Krka.

Čudič postavil izid ob polčasu

Gostitelji so tekmo začeli dobro, hitro so povedli za štiri gole, tudi minuta odmora trenerja Gorenja Željka Babića ni pomagala, 'vinarji' so po golu Roka Žurana povedli z 11:6. Sledil je strelski mrk domačega kolektiva, med katerim se je Velenjčanom uspelo približati, po delnem izidu 6:1 pa tudi izenačiti na 12:12. V naslednjih minutah je bila tekma precej izenačena, izid ob polčasu je s sedmih metrov postavil Bojan Čudič (17:16).

Jeruzalem Ormož povedel za 7 golov

V uvodnih minutah nadaljevanja so Ormožani z delnim izidom 3:0 hitro povedli za štiri zadetke (20:16), za najvišjo prednost na tekmi je v 43. minuti poskrbel Čudič (+7; 26:19). Gostje niso našli odgovora na čvrsto obrambo nasprotnika, ki je ušel na neulovljivo prednost. Zadnja domača zadetka je dosegel Martin Hebar, Rok Ovniček pa je v izdihljajih tekme poraz Gorenja le še nekoliko ublažil.

Pokal Slovenije (M), četrtfinale:

JERUZALEM ORMOŽ - Gorenje

33:29 (17:16)

Dol Tki Hrastnik - KOPER 2013

21:26 (9:14)



Mokrec-Ig - KRKA

24:34 (7:16)

Sreda, 28. marca, ob 18.00:

CELJE PL - MARIBOR BRANIK

M. L.