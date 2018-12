Francozinje so se povzpele na vrh skupine I. Foto: EPA Dodaj v

Za začetek drugega dela zmagi Črne gore in Francije

Jovanka Radićević devetkrat zatresla švedsko mrežo

6. december 2018 ob 21:10,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 22:33

Nantes - MMC RTV SLO

Na ženskem evropskem prvenstvu v rokometu se je začel drugi del. Črna gora je bila s 30:28 boljša od Švedske, Francija pa je premagala Dansko (29:23).

Črna gora si je v prvem delu priigrala že sedem golov naskoka, po prvih 30 minutah pa je razlika znašala štiri zadetke. V drugem delu je večino časa držala varno razliko, Švedinje so se le ob koncu nekoliko približale, a črnogorske zmage niso ogrozile. Jovanka Radičević je dosegla devet zadetkov, šest jih je dala v prvem polčasu. Majda Mehmedović je dodala sedem golov, razigrana pa je bila tudi vratarka Marina Rajčić s 15 obrambami. Črnogorke, ki so tako ostale v igri za polfinale, so na medsebojnih tekmah zmagale drugič.

Na prvi tekmi je bila Francija boljša od Danske, ki je klonila drugič zapored. Šest golov je znašala že razlika po prvem delu. Najboljša strelka tekme je bila s šestimi goli Francozinja Estelle Nze Minko, ki je bila pri strelu stoodstotna. V vratih gostiteljic prvenstva je bila odlična Amandine Leynaud, ki je bila izbrana za igralko dvoboja. Zbrala je 12 obramb.

Slovenija je po treh tekmah predtekmovanja (dva poraza in zmaga nad Rusijo, ki pa ni prinesla napredovanja) že doma, osvojila je 13. mesto.

EP v rokometu, skupina I, Nantes

DANSKA - FRANCIJA 23:29 (11:17)



ŠVEDSKA - ČRNA GORA 28:30 (14:18)



Sobota ob 15.00:

ŠVEDSKA - FRANCIJA

Ob 18.00:

SRBIJA - RUSIJA



Ponedeljek ob 18.00:

DANSKA - RUSIJA

Ob 21.00:

SRBIJA - ČRNA GORA



Sreda ob 15.45:

DANSKA - ČRNA GORA

Ob 18.00:

ŠVEDSKA - RUSIJA

Ob 21.00:

SRBIJA - FRANCIJA



Vrstni red: Francija in Rusija po 4, Srbija, Švedska in Danska po 2, Črna gora 0 točk. V polfinale peljeta prvi dve mesti.

Skupina II, Nancy

Petek ob 18.00:

ŠPANIJA - NEMČIJA

Ob 21.00:

MADŽARSKA - NORVEŠKA



Nedelja ob 15.00:

MADŽARSKA - NEMČIJA

Ob 18.00:

NIZOZEMSKA - ROMUNIJA



Torek ob 18.00:

ŠPANIJA - ROMUNIJA

Ob 21.00: NIZOZEMSKA - NORVEŠKA



Sreda ob 15.45:

ŠPANIJA - NORVEŠKA

Ob 18.00:

MADŽARSKA - ROMUNIJA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - NEMČIJA



Vrstni red: Romunija in Nizozemska po 4, Madžarska in Nemčija po 2, Španija in Norveška 0. V polfinale peljeta prvi dve mesti.

