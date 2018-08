Đoković pred mejnikom 100.000 osvojenih točk

561. del rubrike Športni SOS

14. avgust 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v slabih desetih letih – odkar je ATP uvedel spremembo točkovanja – skupaj osvojil skoraj 100.000 točk.

Na portalu Športni SOS tokrat govorimo o tenisu. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.213. V Portorožu je teniški dvoboj med Menendezom in Arnaboldijem trajal več kot tri ure. Ali je to najdaljši teniški dvoboj, v katerem sta bila odigrana le dva niza?

Marko Prša

Ne, to je še zdaleč od rekorda. Ta se je zgodil 24. septembra 1984, ko sta se v 1. krogu turnirja v Richmondu pomerili Američanki Vicki Nelson in Jean Hepner. Vicki Nelson je slavila s 6:4 in 7:6 (11), obračun pa je trajal kar šest ur in 31 minut. O tem dvoboju smo na tem portalu pisali pred petimi leti.

1.214. Kdo od trojice Federer - Nadal - Đoković je od prenove lestvice ATP osvojil največ točk?

Klemen Zidar

Prenova lestvice se je zgodila leta 2009. Od takrat je največ točk osvojil Novak Đoković, zbral jih je kar 99.115, sledi mu Rafael Nadal (83.740), Roger Federer pa jih je zbral 76.130.

Slavko Jerič