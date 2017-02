Finski smučarski skoki v zgodovinski krizi

22. februar 2017 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju tokrat gosti Lahti. Gostitelji nimajo velikih upov za odmevne izide v smučarskih skokih.

Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vprašanje o zgodovinskem gibanju finskih skokov, izbrskali pa smo še eno zanimivost o Petru Prevcu.

914. Petru Prevcu je v Engelbergu spodletela uvrstitev v finale prvič po 69 tekmah. Kateri tekmovalci so na prvih mestih v tej kategoriji – so torej največkrat zaporedoma osvojili točke za svetovni pokal v skokih/poletih?

Luka Guštin

Peter Prevc je 7. marca 2014 v Trondheimu naredil napako na odskočnem mostu in osvojil 45. mesto. Sledil je niz kar 69 tekem, na katerih je skakal in vselej osvojil točke za svetovni pokal. Serija se je končala v Engelbergu. Daljši niz zaporednih točk je imel le Norvežan Roar Ljökelsöy. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Skakalec Tekme Roar Ljökelsöy 71 Peter Prevc 69 Wolfgang Loitzl 55 Simon Ammann 48 Gregor Schlierenzauer 48 Thomas Morgenstern 46 Ari Pekka Nikkola 44 Richard Freitag 42 Andreas Widhölzl 41 Martin Schmitt 41 Anders Bardal 40



915. Ali so bili finski smučarji skakalci v svetovnem pokalu že kdaj v tako hudi krizi, kot so letos?

Gregor Valenčič

Svetovni pokal se je začel v sezoni 1979/1980. Od takrat pa vse do sezone 2000/2011 so imeli Finci v skupnem seštevku svetovnega pokala vselej vsaj enega tekmovalca med najboljšimi 15-imi.

Eden od vrhuncev je bila brez dvoma sezona 1994/1995, ko je bilo med najboljših 11 kar pet Fincev, to so bili Janne Ahonen (končno 3. mesto), Jani Soininen (5.), Ari Pekka Nikkola (8.), Mika Antero Laitinen (9.) in Toni Nieminen (11.).

Nekaj podrobnosti preverite še v spodnji infografiki.

Slavko Jerič, @lavkeri