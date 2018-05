Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak je imel na povratni tekmi manj dela kot v Londonu. Kmalu ga čaka tretji evropski finale. Foto: Reuters Prejšnji konec tedna je izpustil sploh prvo tekmo v španskem prvenstvu, saj je trener Diego Simeone vse misli usmeril v evropsko tekmovanje, kjer Atletico lahko letos osvoji edino lovoriko. Foto: EPA Sorodne novice Diego Costa popeljal Atletico v finale, Rolando junak v Salzburgu Dodaj v

Jan Oblak po uvrstitvi v finale: Lačen sem lovorik

Čuvaj zaklenjenih mrež

4. maj 2018 ob 09:15

Madrid - MMC RTV SLO

Čeprav Jan Oblak že dolgo velja za enega najboljših vratarjev na svetu in že četrto leto blesti v vratih Atletica, s Španci še vedno ni dobil nobene lovorike.

25-letni vratar se je v Madrid preselil pred štirimi leti, takoj po selitvi iz Benfice se je sicer veselil zmage v španskem superpokalu, a takrat je na obeh tekmah med vratnicama stal Miguel Angel Moya. Po nekaj mesecih gretja klopi je Moyi kmalu prevzel status prvega vratarja in začela se je njegova uspešna kariera. Med individualnimi nagradami sta v ospredju dve zamori (ki jo prejme vratar z najmanj prejetimi goli na tekmo v državnem prvenstvu), letos pa je blizu še tretji zaporedni nagradi. Večkrat je bil izbran še v najboljše postave različnih tekmovanj.

Naslednji finale 16. maja v Lyonu

A tisto, kar najbolj manjka, je klubska lovorika (kjer je igral). Tej je bil še najbližje pred dvema letoma, ko je v mestnem derbiju izgubil finale Lige prvakov. Zdaj je spet le korak oddaljen od lovorike, saj je Atletico v četrtek na povratni tekmi polfinala Evropske lige premagal Arsenal (1:0) in se uvrstil v finale, ki ga bo 16. maja gostil Lyon. Njegov tekmec bo Marseille, ki je po podaljških izločil Salzburg. Oblak je v finalu tega tekmovanja igral že leta 2014, ko je z Benfico po streljanju 11-metrovk izgubil proti Sevilli.

Oblak: Smo odlična ekipa

"Vsak naslov je pomemben, želim si, da bi nam tokrat uspelo," je po zmagi na povratni tekmi razmišljal slovenski reprezentančni vratar. "Lačen sem lovorik, želim si jih osvojiti čim več. Do zdaj smo že pokazali, da smo tega sposobni. Zasluženo smo se uvrstili v finale, na zelenici smo pokazali, da smo odlična ekipa in lahko igramo tekme na tako visoki ravni."

Pohvalil navijače

Oblak je pohvalil ozračje, ki so ga pripravili španski navijači: "S tako atmosfero, ki so jo pripravili naši navijači, je vse lažje. Zaradi glasnega navijanja sem imel občutek, kot da igramo z igralcem več, to nam je brez dvoma pomagalo."

Škofjeločan je že 27. v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno, s čimer je najboljši vratar v petih najmočnejših ligah, kar potrjujejo tudi spodnje številke.

Vratar Klub Tekme Brez gola Na minuto Jan Oblak Atletico Madrid 45 27 169 Marc Andre ter Stegen Barcelona 45 23 127 David de Gea Manchester United 43 21 117 Alphonse Areola Paris SG 42 21 115 Pepe Reina Napoli 44 21 99 Ederson Manchester City 44 20 109 Gianluigi Donnarumma Milan 49 20 92 Alisson Roma 47 20 90 Anthony Lopes Lyon 48 18 85 Sven Ulreich Bayern 44 17 110 Thibaut Courtois Chelsea 43 17 90 Steve Mandanda Marseille 41 17 82



Opombe:

- število tekem je v vseh uradnih klubskih tekmovanjih.

- stolpec 'brez gola' prikazuje število tekem, na katerih vratar ni prejel gola.

- stolpec 'na minuto' pa prikazuje povprečno število minut, v katerih je vratar prejel en zadetek.

Slavko Jerič