Mourinho lovi četrto evropsko lovoriko

442. del rubrike Športni SOS

24. maj 2017 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jose Mourinho je stari znanec evropskih finalov, saj lovi še svojo četrto lovoriko, na drugi strani je Peter Bosz novinec na največjem odru.

Stockholm pričakuje finale Evropske lige, kjer se bosta za zmago potegovala Manchester United in Ajax. Na portalu Športni SOS ob tej priložnosti odgovarjamo na vaša vprašanja o trenerjih, ki so pustili pečat v evropskih nogometnih tekmovanjih. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj (ne glede na šport).

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



962. Jose Mourinho bo imel priložnost osvojiti Evropsko ligo, ima pa tudi zmago v Ligi prvakov. Zanima me, koliko trenerjev se lahko pohvali z obema lovorikama?

Blaž Dolenec

Takih trenerjev je šest, med njimi pa je tudi Jose Mourinho, saj je pred obema zmagama v Ligi prvakov osvojil tudi Evropsko ligo (oziroma predhodnico v obliki Pokala Uefa). To je bilo leta 2003, ko se je v svoje prve evropske lovorike veselil s Portom. Ta je takrat v finalu premagal Celtic s 3:2, leto pozneje pa se je zmage v istem klubu veselil še v Ligi prvakov. Trenerji so razvrščeni po letu, ko jim je uspelo obe lovoriki.

Trener LP EL Bob Paisley 1977 1976 Udo Lattek 1974 1979 Giovanni Trapattoni 1985 1977 Louis van Gaal 1995 1992 Jose Mourinho 2004 2003 Rafael Benitez 2005 2004



Opomba: Upoštevane so lestvice, ko je trenerjem prvič uspelo osvojiti posamezno tekmovanje. V stolpcu LP so upoštevane zmage v Ligi prvakov (oziroma predhodnici Pokalu državnih prvakov), v stolpcu EL pa zmage v Evropski ligi (oziroma Pokalu UEFA).

963. Kateri trener pa ima največ evropskih lovorik (če ob Ligi prvakov in Evropski ligi upoštevamo še ukinjeni Pokal pokalnih zmagovalcev)?

Blaž Dolenec

To je Giovanni Trapattoni, ki ima pet evropskih lovorik (brez upoštevanih superpokalov, kjer se igra le ena tekma). Sloviti Italijan je Juventus popeljal do zmag v prav vseh tekmovanjih, najprej je osvojil Pokal Uefa (1977, nato še 1993), leta 1984 je s staro damo popeljal do zmage v Pokalu pokalnih zmagovalcev, leto pozneje pa še Pokalu pokalnih zmagovalcev. Leta 1991 je z Interjem dobil še pokal Uefa.

Izpostaviti velja še Uda Lattka, ki ima tri lovorike, a je ob Trapu edini trener, z zmagami v vseh treh tekmovanjih.

Trener LP/PDP EL/UEFA PPZ Skupaj Giovanni Trapattoni , , 5 Alex Ferguson , , 4 Bob Paisley , , 4 Nereo Rocco , , 4 Carlo Ancelotti , , 3 Johan Cruyff , 3 Jose Mourinho , 3 Jose Villalonga , 3 Rafael Benitez , 3 Udo Lattek 3 Unai Emery , , 3



964. Mourinho bi lahko osvojil evropsko lovoriko še s tretjo ekipo. Kateri trener je osvojil evropske lovorike z največ različnimi ekipami?

Blaž Dolenec

To sta Udo Lattek in Rafael Benitez, ki sta po tri klube popeljala do evropske slave.

Lattek je leta 1974 z Bayernom osvojil Pokal evropskih prvakov, leta 1979 je bil z Borussio Mönchengladbachom najboljši v Pokalu UEFA, leta 1982 pa z Barcelono v Pokalu pokalnih zmagovalcev.

Benitez pa je pečat najprej pustil v Valencii, s katero je leta 2004 dobil pokal Uefa, leto pozneje je z Liverpoolom dobil Ligo prvakov, leta 2013 pa s Chelseajem Evropsko ligo.

Slavko Jerič