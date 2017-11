Nogometaši Juventusa so se kar 16-krat znašli v prepovedanem položaju

24. november 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ta teden je Ligo prvakov zaznamoval tudi preobrat Seville, ki je proti Liverpoolu že zaostajala s 3:0, na koncu pa izvlekla točko.

Pozorni bralci ste opazili, da so sodniki Sevilli piskali kar 11 prepovedanih položajev, zato se tokrat na Športnem SOS-u ukvarjamo ravno s to tematiko. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.060. Nogometaši Seville so se na tekmi Lige prvakov proti Liverpoolu kar 11-krat ujeli v prepovedanem položaju. Ali je to rekord?

Jaša Lorenčič

To je rekord v letošnji sezoni, ni pa rekord v celotni zgodovini Lige prvakov. Uefa na svoji spletni strani hrani zapisnike od sezone 2001/2002 naprej.

V tem času je rekordno število prepovedanih položajev na eni tekmi - 16. Zgodilo se je na tekmi osmine finala, v kateri je Juventus premagal Werder z 2:1, sodniki so Italijane 16-krat ustavili zaradi prepovedanega položaja.

Zanimivo, tudi na drugem mestu so nogometaši Juventusa, ki so natančno štiri mesece prej v gosteh premagali Rapid Dunaj s 3:1, na tej tekmi so se igralci stare dame v prepovedanem položaju znašli 14-krat.

1.061. Koliko je največje število prepovedanih položajev na eni tekmi Lige prvakov?

Mitja Lisjak

Sezona 2005/2006 je bila tista, v kateri so sodniki dosojali največ prepovedanih položajev, zato tudi ta rekord prihaja iz te sezone. Tekma Thun - Arsenal se je končala z minimalno zmago Angležev (0:1), podobno tesno pa je bilo v statistiki prepovedanih položajev (11:10 za Švicarje). 21 je torej rekord prepovedanih položajev na eni tekmi.

Dvajsetica je bila dosežena še dvakrat - v sezoni 2002/2003 na tekmi med Romo in AEK-om (13:7 v prepovedanih položajih) ter sezono pozneje na obračunu Monaco - Porto (12:8).

Slavko Jerič