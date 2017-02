Peter Prevc blizu še enega rekorda Mattija Nykänena

15. februar 2017 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Prevc je še četrto zimo zapored dobil vsaj eno tekmo za svetovni pokal, vselej se je zmage veselil v Saporu. Ta niz lahko naslednji mesec ponovi tudi v Planici.

Ob 22. zmagi Petra Prevca smo na portalu Športni SOS dobili nekaj vaših vprašanj, ki se dotikajo njegovega niza v Saporu.

912. Poročali ste, da je Peter Prevc v Saporu in Planici zmagal po štirikrat. Kateri skakalec ima na enem prizorišču največ zmag?

Klemen J.

S tem rekordom se ponaša Matti Nykänen, ki je v Lahtiju dobil kar osem tekem za svetovni pokal. Drugi na lestvici je spet legendarni Finec, ki je šest tekem dobil še v Saporu. S pol ducatom zmag na enem prizorišču se ponaša le še Gregor Schlierenzauer, ki je tolikokrat na najvišjo stopničko stopil v Lillehammerju. Podrobnosti so v tabeli.

Skakalec Kraj Zmage Matti Nykänen Lahti 8 Matti Nykänen Saporo 6 Gregor Schlierenzauer Lillehammer 6 Adam Malysz Oslo 5 Gregor Schlierenzauer Zakopane 5 Gregor Schlierenzauer Planica 5 Janne Ahonen Engelberg 5 Janne Ahonen Harrachov 5 Peter Prevc Planica 4 Peter Prevc Saporo 4



Opomba: Štiri zmage je sicer uspelo skupaj zbrati 11 skakalcem na 15 prizoriščih.

913. Zanimajo me še zmage v zaporednih letih. Prevc je v Saporu zmagal vsaj enkrat od leta 2014 naprej. Kdo ima na enem prizorišču največ zaporednih zmag?

Klemen J.

Pri tem odgovoru moramo seveda upoštevati dejstvo, da nekatera prizorišča redno gostijo po le eno posamično tekmo (denimo prizorišča novoletne turneje in tiste, kjer je na sporedu ekipna tekma).

Tudi v tej statistiki sta na vrhu isti imeni skakalca in prizorišča - to je Matti Nykänen, ki je v Lahtiju slavil pet let zapored, vselej med letoma 1984 in 1988. V sodih letih je slavil tako na srednji kot veliki napravi, v lihih letih pa "le" na srednji napravi. S tem je skupna vsota njegovih zmag v Lahtiju osem, o čemer govori prejšnji odgovor.

Ledeni Finec je štiri leta zapored slavil tudi v Saporu (1985-1988). S takim dosežkom se lahko pohvali le še Peter Prevc, ki poker zmag na istem prizorišču dopolnil v soboto (2014-2017).

Pogojno lahko v to skupino štejemo še Martina Schmitta. Nemec je med letoma 1998 in 2000 v Oberstdorfu vselej dobil prvo postajo novoletne turneje. Leta 2001 pa je v istem kraji dobil še tekmo smučarskih poletov (v resnici pa gre za isto sezono 2000/2001, v kateri je dobil tudi tekmo na novoletni turneji.

Med skaklace, ki so na enem prizorišču slavili v treh letih zapored, sodi tudi Primož Peterka, ki je v letih 1996-1998 vselej slavil v Falunu.

Slavko Jerič