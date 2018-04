Polfinalisti LP so lahko prvič sami državni prvaki

3. april 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V igri za zmago v Ligi prvakov je le še osem ekip, polovica od teh je na poti do naslova državnega prvaka v eni od najmočnejših lig na svetu.

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo o Ligi prvakov, kjer bodo ta in naslednji teden na sporedu tekme četrtfinala. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.136. Glede na to, da v letošnji izvedbi nogometne Lige prvakov obstaja možnost, da bosta polfinalna para sestavljena izključno iz ekip, ki bodo v istem letu (najverjetneje) osvojile tudi naslov v svojih domačih ligah, me zanima ali se je v preteklosti to že kdaj zgodilo?

Jakob Cerovšek

Polfinalni pari letošnje Lige prvakov so:

BARCELONA - ROMA

SEVILLA - BAYERN

JUVENTUS - REAL MADRID

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

Glede na to, da sta Bayern (17 točk prednosti pred prvim zasledovalcem), Manchester City (16) praktično že prvaka, Barcelona (9) ima vse v svojih rokah, Juventus (4) pa vodi v italijanskem prvenstvu, se zdi realen primer, da vse omenjene ekipe osvojijo naslov državnega prvaka. Če bi vse tudi slavile v četrtfinalu Lige prvakov, se res lahko zgodi primer, ki ga navaja bralec Jakob.

To pa se še v Ligi prvakov (in prej v Pokalu državnih prvakov) do zdaj še nikoli ni zgodilo. V 11 primerih so trije polfinalisti v isti sezoni postali tudi državni prvaki. Ta scenarij se je zadnjič pripetil lani, ko sta bila v svoji državi najboljša oba finalista Lige prvakov (Real Madrid in Juventus), naslov državnega prvaka pa je osvojil tudi Monaco. Edina izjema je bil Atletico Madrid.

Druga skrajnost (da noben polfinalist LP/PDP v isti sezoni ni postal državni prvak) se je zgodila vsega trikrat. Že v prvi sezoni Pokala državnih prvakov 1955/1956 prav noben polfinalist (Real Madrid, Stade Reimes, Milan, Hibernian) ni bil najboljši v državnem prvenstvu. To se je zgodilo še leta 1971 (Ajax, Panathinaikos, Atletico Madrid, Crvena zvezda) in 2002 (Real Madrid, Bayer, Barcelona, Manchester United).

1.137. Juventus v Italiji, Manchester City v Angliji, Bayern v Nemčiji ter Barcelona v Španiji hkrati tudi predstavljajo štiri od petih najmočnejših lig. Morda bi bilo smiselno prikazati še kolikokrat so polfinalisti prihajali iz preostalih lig (torej ne iz petih najmočnejših lig).

Jakob Cerovšek

Nikoli do zdaj se še ni pripetilo, da bi vsi polfinalisti prihajali iz preostalih držav. Sedemkrat do zdaj so bili trije taki polfinalisti, nazadnje pred 30 leti, ko je to uspelo PSV-ju, Benfici in Steaua iz Bukarešte. Čast najboljših lig je reševal madridski Real, ki je sicer izpadel v polfinalu.

Zadnja leta pa je polfinale rezerviran le za pet najmočnejših držav. Zadnja izjema je bil PSV, ki se je leta 2005 prebil do polfinala. Vse od takrat polfinalisti prihajajo le iz petih držav (Španija 19, Anglija 14, Nemčija 8, Italija 5, Francija 2).

Kako neverjetno je nov format Lige prvakov zredčil pestrost polfinalistov pove naslednja tabela.

Obdobje Top 5 Preostali 1956-1960 3,0 1,0 1961-1970 2,0 2,0 1971-1980 2,4 1,6 1981-1990 2,3 1,7 1991-2000 2,8 1,2 2001-2010 3,7 0,3 2011-2018 4,0 0,0



Opomba: V srednjem stolpcu je povprečno število polfinalistov iz velikih petih lig po desetletjih, v zadnjem pa iz preostalih lig.

Slavko Jerič