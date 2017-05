Razpon kraljev strelcev od samo 11 do kar 37 golov

444. del rubrike Športni SOS

31. maj 2017 ob 07:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

John Mary je bil s 17 goli najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva, tak izkupiček je v Angliji zadoščal samo za sedmo mesto.

Ob koncu nogometnih državnih prvenstev smo tokrat na portalu Športni SOS pod lupo vzeli kralje strelcev. Še vedno ste vabljeni, da postavljate svoja vprašanja o poljubnih športih.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



968. Najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva je John Mary, ki je za ta prestižni naslov zabil le 17 golov. Ali obstaja še kakšno prvenstvo v Evropi, v katerem je kralj strelcev zabil tako malo golov?

Anže Bašelj

Preveril sem 30 evropskih nogometnih prvenstev, ki so se že končala (nekaj jih zaključek čaka v prihodnjih dneh, nekaj pa imajo prvenstvo organizirano po koledarskem letu). Med temi so štiri prvenstva, pri katerih je nogometaš za naslov strelca sezone zabil celo manj kot 17 golov.

1. mesto: Azerbajdžan (11 golov)

Svojevrstni rekorder je Azerbajdžan. V tamkajšnji elitni ligi je vsega osem prvoligašev, ki igrajo štirikrožni sistem, na voljo je torej 28 krogov. Kralja strelcev sta postala Hrvat Filip Ozobić (Gabala) in Azerbajdžanec Rauf Alijev (Inter Baku), ki sta v prvenstva dosegla po 11 golov.

2. mesto: Črna gora (14 golov)

Prav posebna zgodba se je odvijala v črnogorskem prvenstvu, kjer so kar tri ekipe (Budućnost, Zeta in Mladost) osvojile enako število točk, medsebojni krog pa je za prvaka okronal Budućnost. Za naslov najboljšega strelca je bilo dovolj 14 zadetkov, kolikor jih je v 33 krogih uspelo zadeti Zoranu Petroviću (Mladost).

3. mesto: Češka (15 golov)

Na Češkem sta bila s 15 zadetki najboljša strelca Milan Škoda (Slavija Praga) in David Lafata (Sparta Praga). Tamkajšnja elitna liga traja 30 krogov.

4. mesto: Madžarska (16 golov)

In še skok k vzhodnim sosedom, kjer je po 33 krogih prvak postal Honved iz Budimpešte. V dresu državnega prvaka je igral tudi kralj strelcev Marton Eppel, ki se lahko pohvali s 16 goli.

5. mesto: Slovenija in Avstrija (17 golov)

Na repu te lestvice sta še dve državi iz srednje Evrope. V Prvi ligi je 17 golov in naslov najboljšega strelca pripadel Johnu Maryju (Rudar), v avstrijski Bundesligi pa Olarenwajuji Kayodi (Austria Dunaj). Pri sosedih je prvak postal Salzburg.

Na drugi strani skrajnosti so najbolj elitne evropske lige. V spodnji tabeli je tako šest prvenstev, v katerih je najboljši strelec dosegel vsaj 29 zadetkov.

Liga Strelec Zadetki Španija Lionel Messi 37 Francija Edinson Cavani 35 Portugalska Bas Dost 34 Nemčija Pierre Aubameyang 31 Anglija Harry Kane 29 Italija Edin Džeko 29



969. Slovenski kralj strelcev je član šele sedmouvrščenega kluba. Ali je bil še kak najboljši strelec v Evropi član tako nizko uvrščenega kluba?

Anže Bašelj

Tako je, še v treh ligah se je pripetilo, da je bil kralj strelcev član sedmouvrščene ekipe. To se je zgodilo na Severnem Irskem (Andrew Mitchell, Dunganon), Škotskem (Liam Boyce, Ross County) in Walesu (Jason Oswell, Newtown). Res pa je, da je bil v vseh omenjenih ligah zaključek prvenstva razdeljen v dva razreda, sedmo mesto je predstavljalo najvišje mesto v spodnjem razredu, ker je pomenilo, da so klubi del tekem igrali le proti slabšim od sebe in so zategadelj strelci lažje prišli do višjega števila golov.

Zanimivo, največ najboljših strelcev v državnih prvenstvih so bili člani državnih podprvakov in ne prvakov. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Mesto Primeri 1. 8 2. 10 3. 5 4. 1 5. 2 6. 0 7. 4



Opomba: Na levi strani so končne uvrstitve klubov, katerih člani so bili najboljši strelci lig, na desni strani pa je število takih primerov. Kot je zgoraj navedeno, so tako štirje kralji strelcev bili člani sedmouvrščenih ekip. Upoštevanih je tistih 30 državnih prvenstev, ki so se že končala.

Slavko Jerič