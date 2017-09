Slovenija strelsko še nikoli ni bila tako navdahnjena

467. del rubrike Športni SOS

14. september 2017 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovensko košarkarsko reprezentanco v polfinalu evropskega prvenstva čaka Španija, ki bo v polfinalu zaigrala že desetič zapored.

Na portalu Športni SOS tokrat seveda odgovarjamo na vaša vprašanja o košarki. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.022. Ali je bilo na tekmah na izpadanje na evropskih prvenstvih v košarki že kdaj doseženih 200 točk?

Robert Kaurin

Obračun med Slovenijo in Latvijo (103:97) je bil šele osmi v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na tekmah na izpadanje postregel z vsaj 200 točkami, a šele prvi po 30 letih. Vse strelsko bolj navdahnjene tekme so se zgodile v 80. letih. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

EP Tekma Izid Točke 1985 SZ - ČSFR 120:89 209 1987 Jugoslavija - Poljska 128:81 209 1987 SZ - Španija 113:96 209 1985 SZ - Italija 112:96 208 1987 Grčija - SZ 103:101 204 1983 Italija - Španija 105:96 201 1987 SZ - ČSFR 110:91 201 2017 Slovenija - Latvija 103:97 200 1985 ČSFR - Jugoslavija 102:91 193 1985 ČSFR - Španija 98:95 193



Opomba: Upoštevane so tekme na izpadanje (osmina finala, četrtfinale, polfinale, tekmi za zlato in bron), ne pa tekme za 5. ali nižja mesta.

1.023. Katera reprezentanca je v bojih na izpadanje največkrat dosegla vsaj 90 točk?

Peter Pogačnik

Tri reprezentance so v zgodovini evropskih prvenstev v bojih na izpadanje dosegle vsaj deset tovrstnih tekem, to so Španija (16 tekem), Sovjetska zveza (14) in Jugoslavija (12).

Slovenija ima dve taki tekmi - polfinale na evropskem prvenstvu 2009 (Slovenija - Srbija 92:96) ter s tega prvenstva (Slovenija - Latvija 103:97).

1.024. Na oko bi rekel, da letos Slovenija daje v povprečju veliko košev. Je to strelsko naš najboljši košarkarski turnir?

@SBaksuz

Slovenija je na prvih sedmih tekmah letošnjega evropskega prvenstva dosegla 628 točk, oziroma 89,7 na tekmo, kar je v tej prvini njen najboljši turnir. A visoke številke v tem pogledu niso vedno zagotovilo za uspeh. Njihov prejšnji najboljši strelski turnir je bil svetovno prvenstvo 2006, kjer je Slovenija v povprečju dosegala po 86,3 točke, a je dobila le dve od šestih tekem. Podrobnosti so v tabeli.

Turnir Točke Tekme Povprečje EP 2017 628 7 89,7 SP 2006 518 6 86,3 EP 1995 505 6 84,2 SP 2014 572 7 81,7 SP 2010 706 9 78,4 EP 2003 308 4 77,0 EP 2009 677 9 75,2 EP 2001 225 3 75,0 EP 2013 803 11 73,0 EP 2015 433 6 72,2 EP 2005 431 6 71,8 EP 1997 358 5 71,6 EP 2011 755 11 68,6 EP 1999 405 6 67,5 EP 2007 472 7 67,4 EP 1993 198 3 66,0





Slavko Jerič