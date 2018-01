Tudi Alenka Dovžan in Mitja Kunc v razmiku dneva prvič na odru

499. del rubrike Športni SOS

30. januar 2018 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ana Bucik in Meta Hrovat sta se prejšnji konec tedna v Lenzerheideju v razmiku 24 ur obe prvič v karieri povzpeli na zmagovalni oder na tekmah za svetovni pokal.

Ta dogodek je bil povod za serijo vprašanj o slovenskem alpskem smučanju. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

1.088. Predvidevam, da se še nikoli ni zgodilo, da bi dva slovenska smučarja v dveh dneh prvič prišla na oder, kot je to v Lenzerheideju uspelo Ani Bucik in Meti Hrovat?

Uroš Kastelic

Enkrat se je to v zgodovini slovenskega alpskega smučanja že zgodilo, bilo je pred več kot 20 leti. Najprej je Alenka Dovžan 17. januarja 1994 v Cortini d'Ampezzo senzacionalno dobila superveleslalom, dan pozneje pa je Mitja Kunc v Crans Montani veleslalom končal na drugem mestu. Za oba so bile to prve stopničke v svetovnem pokalu, za Dovžanovo so bile to edine.

1.089. V kateri sezoni je imelo slovensko alpsko smučanje največ novincev na stopničkah za svetovni pokal?

Uroš Kastelic

Enkrat do zdaj se je zgodilo, da je ena zima prinesla po štiri debitante na stopničkah na tekmah svetovnega pokala, to je bilo ravno v sezoni 1993/1994, o kateri pišemo v zgornjem vprašanju. Takrat so se prvič na oder za zmagovalce povzpeli Urška Hrovat (tretja, slalom v Santa Caterini), Katja Koren (prva, superveleslalom v Flachauu), Alenka Dovžan (prva, superveleslalom v Cortini d'Ampezzo) in Mitja Kunc (drugi, veleslalom v Crans Montani).

Letošnja sezona je do zdaj postregla s tremi debitanti na zmagovalnem odru: v Alta Badii je to uspelo Žanu Kranjcu, v Lenzerheideju pa Ani Bucik in Meti Hrovat.

1.090. Zanima me število uvrstitev slovenskih alpskih smučark in smučarjev na stopničke v svetovnem pokalu. Natančneje – seznam vseh, ki jim je to uspelo in za vsakega število prvih, drugih in tretjih mest.

Uroš Kastelic

Po uspehu Ane Bucik in Mete Hrovat se je seznam slovenskih osvajalcev stopničk v svetovnem pokalu podaljšal na 35. Na samem vrhu je pričakovano Tina Maze, ki je osvojila 81 stopničk. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Športnik 1-2-3 Skupaj Tina Maze 26-28-27 81 Bojan Križaj 8-12-13 33 Mateja Svet 7-11-4 22 Ilka Štuhec 7-2-4 13 Špela Pretnar 6-2-5 13 Urška Hrovat 5-3-6 14 Rok Petrovič 5-3-1 9 Jure Košir 3-7-10 20 Andrej Jerman 2-1-1 4 Mitja Kunc 1-3-2 6 Katja Koren 1-3-1 5 Veronika Šarec 1-2-4 7 Nataša Bokal 1-2-0 3 Boštjan Kline 1-2-0 3 Mojca Suhadolc 1-1-3 5 Matjaž Vrhovnik 1-1-2 4 Boris Strel 1-1-0 2 Alenka Dovžan 1-0-0 1 Andrej Miklavc 1-0-0 1 Grega Benedik 1-0-0 1 Ana Drev 0-2-0 2 Katjuša Pušnik 0-1-0 1 Andrej Šporn 0-1-0 1 Rene Mlekuž 0-1-0 1 Rok Perko 0-1-0 1 Jure Franko 0-0-3 3 Aleš Gorza 0-0-2 2 Katarina Zajc 0-0-1 1 Maruša Ferk 0-0-1 1 Špela Bračun 0-0-1 1 Ana Bucik 0-0-1 1 Meta Hrovat 0-0-1 1 Drago Grubelnik 0-0-1 1 Uroš Pavlovčič 0-0-1 1 Žan Kranjec 0-0-1 1



Opomba: V drugem stolpcu je število prvih-drugih-tretjih mest, v zadnjem pa skupno število stopničk v svetovnem pokalu.

1.091. Kateri slovenski smučarji so se uvrščali med najboljših pet v svetovnem pokalu, a niso nikoli stopili na zmagovalni oder?

Uroš Kastelic

Sedem slovenskih alpskih smučarjev je takih, ki ustrezajo omenjenemu merilu. To so:

3: Mitja Dragšič, Jože Kuralt

2: Tomaž Čižman, Bernard Vajdič, Mitja Valenčič

1: Anja Zavadlav, Robert Žan

Opomba: številka predstavlja število njihovih uvrstitev med najboljših pet v svetovnem pokalu.

Slavko Jerič