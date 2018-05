V pričakovanje NBA-loterije: Kdo bo izbiral prvi?

Dončić med kandidati za sam vrh

14. maj 2018 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na razvoj kariere v severnoameriških profesionalnih športih ima precejšnji vpliv nabor, ki novinca razporedi v klub.

Največji talenti, ki so izbrani med prvimi, imajo pri tem največjo težavo (ali izziv), da so praviloma izbrani v sredine, ki so trenutno v krizi. Pri tem se lige pri načinu določanja vrstnega reda nabora nekoliko razlikujejo. V Ligi NFL v ameriškem nogometu tako najprej izbira najslabša ekipa v rednem delu, nato druga najslabša in tako naprej.

Med najbolj vročimi imeni Luka Dončić

V Ligi NBA pa je sistem določanja nekoliko drugačen in temelji na žrebu. Nabor, kjer izjemno visoko cilja tudi Luka Dončić, bo potekal 21. junija v New Yorku. Vrstni red izbora pa bo znan v torek, ko bodo v Chicagu opravili žreb.

Največ možnosti ima Phoenix

Prvih 14 izborov pripada ekipam, ki se niso uvrstile v končnico. A prvi izbor avtomatično ne pripada Phoenixu, ki je imel v rednem delu najslabše razmerje zmag in porazov, ampak bo to določil žreb. Phoenix ima dejansko največ možnosti, da bo izbiral prvi. V žrebu bo tisoč kroglic, na 250 pa bo izpisano Phoenixovo ime, Sunsi imajo torej 25 odstotkov možnosti, da bodo izbirali prvi. Druga najslabša ekipa je Memphis, ki ima v žrebu 199 kroglic, torej 19,9-odstotno verjetnost, da bo izbiral prvi. In tako naprej vse do Denverja, ki ima samo pet žogic.

Sonca zagotovo med prvimi štirimi

Nato bodo po enakem postopku izžrebali, kdo bo izbiral drugi in kdo tretji, žreb se bo na tem mestu končal. Kot četrta bo nato izbirala najslabša preostala ekipa. To pomeni, da bo Phoenix zagotovo izbiral med prvimi štirimi klubi (Memphis med petimi in tako naprej).

Klub Kroglice 1 2 3 Phoenix 250 25,0 21,5 17,8 Memphis 199 19,9 18,8 17,1 Dallas 138 13,8 14,2 14,5 Atlanta 137 13,7 14,2 14,5 Orlando 88 8,8 9,6 10,6 Chicago 53 5,3 6,0 7,0 Sacramento 53 5,3 6,0 7,0 Cleveland * 28 2,8 3,3 3,9 New York 17 1,7 2,0 2,4 LA Lakers ** 11 1,1 1,3 1,6 Charlotte 8 0,8 0,9 1,2 Detroit *** 7 0,7 0,8 1,0 LA Clippers 6 0,6 0,7 0,9 Denver 5 0,5 0,6 0,7



Opombe:

- v stolpcih 1, 2, 3 je verjetnost, da bo posamezen klub izbiral kot prvi, drugi ali tretji.

- Cleveland ima v lasti Brooklynovo pravico (ki si jo je pridobil z menjavami v preteklosti).

- Lakersi bodo svoj izbor zaradi menjav predali Bostonu (če bodo njihov položaj izbiranja med 2 in 5) ali Philadelphii (če bodo izžrebani kot prvi ali pa bodo izbirali med 6 in 14).

- Če Detroit ne bo izbiral med prvimi tremi, bo svoj izbor predal LA Clippersom.

Od 15 do 30 glede na vrstni red

Nadaljnji vrstni red izbora temelji na izkupičku v rednem delu, 15. tako izbira Washington, zadnja, 30. v prvem krogu pa Atlanta (najboljši izkupiček je imel v rednem delu Houston, ki pa je svoj izbor prek LA Clippersov poslal Atlanti.

Vrstni red Klub Prvotni 15. Washington / 16. Phoenix Miami 17. Milwaukee / 18. San Antonio / 19. Atlanta Minnesota 20. Minnesota Oklahoma City 21. Utah / 22. Chicago New Orelans 23. Indiana / 24. Portland / 25. LA Lakers Cleveland 26. Philadelphia / 27. Boston / 28. Golden State / 29. Brooklyn Toronto 30. Atlanta Houston



Opomba: V stolpcu Prvotni je ime kluba, ki je imel prvotno pravico izbora, a jih je nato v različnih menjavah predal drugim klubom.

Nabor bo potekal v dveh krogih, tako bo skupaj izbranih 60 košarkarjev.

Naslednje leto bodo trije najslabši izenačeni

Leta 2019 bodo pravila žreba rahlo spremenjena, tako bodo imele najslabše tri ekipe rednega dela enako možnost, da bodo izžrebane prve (14 odstotkov), četrta ekipa bo imela verjetnost 12,5 in tako naprej, do zadnje 14. ekipe, ki bo imela še vedno le pol odstotka možnosti, da bo izbirala prva.

Slavko Jerič