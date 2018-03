Vstopnica za finale? Gisinu ni bilo dovolj niti 122 točk.

517. del rubrike Športni SOS

13. marec 2018 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na finalu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Äreju bo nastopilo šest Slovencev, pravico do nastopa pa je izpolnila tudi Tina Robnik, ki je zaradi poškodbe sicer končala sezono.

1.124. Najmanj koliko točk je bilo treba imeti za uvrstitev na finale svetovnega pokala v alpskem smučanju (mladinski svetovni prvaki so iz tega izvzeti, prav tako tudi tisti, ki imajo zaradi zadostnega števila točk pravico nastopa v vseh disciplinah).

Matija Klančar

Ta rekord pripada Norvežanu Lasseju Arnesenu, ki je v sezoni 1993/1994 v superveleslalomskem seštevku osvojil 25. mesto, za kar je potreboval 35 točk. Ob tem je seveda treba poudariti, da je bilo v tisti sezoni na sporedu le pet superveleslalomov, brez finala v Vailu torej le štirje.

Ženski rekord pa znaša 38 točk. Na srečni strani meje najboljše 25-erice se je v sezoni 1995/1996 v veleslalomu znašla prav tako Norvežanka Ingeborg Helen Marken. V tisti sezoni je bilo sedem veleslalomov, šest brez finala v Lillehammerju.

1.125. Največ koliko točk pa je imel tisti smučar, ki mu ni uspelo priti v finale?

Igor Rakuša

Na drugi strani te skrajnosti je primer Švicarja Marca Gisina, ki je v sezoni 2015/2016 v smukaškem seštevku kljub 122 točkam osvojil le 26. mesto in s tem ostal brez finala v St. Moritzu. Za nastop na domači tekmi bi potreboval še 11 točk več. Takrat je bilo v celotni sezoni na sporedu kar 11 smukov.

Tudi v ženski konkurenci se je to zgodilo v smuku in sicer v sezoni 1992/1993, ko je Äre gostil sploh prvi finale svetovnega pokala v alpskem smučanju. Takrat je 26. mesto v smukaškem seštevku osvojila Avstrijka Stefanie Schuster. Zbrala je 99 točk in za eno samo zgrešila zadnje dejanje smukaške sezone.

Slavko Jerič