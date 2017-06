Zahovič reprezentančni kralj strelcev 18 let, rekord več kot stoletje!

449. del rubrike Športni SOS

16. junij 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po upokojitvi Milivoja Novakovića je jasno, da bo Zlatko Zahovič še dolgo ostal na vrhu strelcev v slovenski nogometni reprezentanci.

Na portalu Športni SOS tokrat brskamo po najboljših reprezentančnih strelcih v Evropi. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj. Ob bližini tisočega vprašanja vas vabimo, da pošiljate vprašanja v zvezi s to številko.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



982. Kateri najboljši strelec evropske nogometne reprezentance je najdlje na vrhu reprezentančne lestvice? Pri nas je že dolgo Zlatko Zahovič, kako je po drugih evropskih reprezentancah?

Jaša Lorenčič

Najbrž vsak spremljevalec slovenske nogometne reprezentance dobro ve, da je na vrhu lestvice strelcev Zlatko Zahovič, ki je v 80 nastopih v nasprotne mreže spravil 35 žog. Čeprav je bil nepogrešljivi del reprezentance skoraj od samega začetka, pa je potreboval kar šest let, da se je prebil na vrh lestvice strelcev, kjer vztraja že 19. leto. Spodnja tabela prinaša časovni pregled vodilnega na tej lestvici.

Goli Igralec Datum 1 Igor Benedejčič 3. 6. 1992 2 Primož Gliha 12. 2. 1994 3 Janez Pate 27. 4. 1994 3 Sašo Udovič 7. 9. 1994 3 Primož Gliha 29. 3. 1995 4 Primož Gliha 7. 6. 1995 5 Sašo Udovič 11. 10. 1995 5 Primož Gliha 15. 11. 1995 10 Sašo Udovič 7. 2. 1996 10 Primož Gliha 2. 4. 1997 11 Zlatko Zahovič 6. 9. 1998



Opomba: Navedeni so igralci, ki so tudi izenačili takrat veljavni rekord (izjema je pri prvem zadetku, saj je bilo na začetku osem različnih igralcev, ki so dosegli po en gol).

Zahovič je ob prelomu stoletja odbrzel v visoko prednost. Najbolj se mu je približal Milivoje Novaković, ki pa je pred dnevi kariero končal z 32. zadetkom v majici z reprezentančnim grbom.

Skoraj dve desetletji se zdita celo večnost, a kar 14 reprezentanc izmed 55 v Evropski nogometni zvezi ima na vrhu svoje lestvice strelcev še dlje isto ime. Spodaj so reprezentance, v katerih kralj strelcev tam vlada več kot 30 let. Na samem vrhu je Danec Poul Nielsen, ki si sicer prvo mesto deli z Jonom Dahlom Tomassonom (oba sta zabila po 52 golov). Nielsen tam vztraja vse od maja 1914, Tomasson pa se mu je pridružil leta 2010.

Če se omejimo le na samostojne rekorderje, je najdlje na vrhu Jörgen Juve, ki je za Norveško igral med letoma 1928 in 1937 in je najboljši norveški strelec več kot 84 let.

Reprezentanca Zadetki Nogometaš Izenačenje Na vrhu Danska (1) 52 Poul Nielsen 13 17. 5. 1914 Norveška 33 Jörgen Juve 26 25. 9. 1932 Luksemburg 16 Leon Mart 9 21. 2. 1937 Belgija (1) 30 Bernard Voorhod 26 13. 3. 1938 Madžarska 84 Ferenc Puskas 59 4. 10. 1953 Srbija 38 Stjepan Bobek 36 17. 10. 1954 Škotska (1) 30 Denis Law 23 10. 4. 1965 Izrael 33 Mordechai Spiegler 22 25. 9. 1968 Belgija (2) 30 Paul Van Himst 30 17. 6. 1972 Poljska 48 Wlodzimierz Lubanski 39 20. 3. 1973 Italija 35 Luigi Riva 33 9. 6. 1973 Škotska (2) 30 Kenny Dalglish 30 14. 11. 1984 Grčija 29 Nikos Anastopoulos 21 12. 11. 1986



Opombe:

- Stolpec Zadetki prinaša število zadetkov, ki jih je posamezni kralj strelcev dosegel v celotni reprezentančni karieri.

- Stolpec Izenačenje razkriva število zadetkov, ki jih je moral posamezni nogometaš doseči, da se je na vrhu lestvice izenačil s prejšnjim rekorderjem.

- Stolpec Na vrhu pa govori o tem, kdaj se je to zgodilo, s tem pa tudi, od kdaj ta igralec na vrhu neprekinjeno vlada.

- Po dva nogometaša sta na vrhu belgijske, škotske in danske lestvice, zato sta navedena oba (v primerih, ko je vladavina daljša od 30 let).

- Uradne statistike vse rezultate (in strelce) Jugoslavije pripisujejo današnji Srbiji, zato ima ta na vrhu Stjepana Bobka, ki je za Jugoslavijo igral v obdobju 1946-1956.

Slavko Jerič