Američanke po 17 letih spet osvojile Pokal Fed

Stephensova priigrala odločilno zmago

12. november 2017 ob 19:15

Minsk - MMC RTV SLO

Ameriška ženska teniška reprezentanca je proti Belorusinjam slavila zmago v finalu Pokala Fed. Na odločilnem dvoboju sta Shelby Rogers in Coco Vandeweghe ugnali Arino Sabalenko in Aleksandro Sasnovič.

Po prvem dnevu medsebojnih obračunov je bilo 1:1. Coco Vandeweghe je premagala Sasnovičevo s 6:4 in 6:4, izid je z zmago nad Stephensovo izenačila Arina Sabalenka (6:3, 3:6 in 6:4). V prvem dvoboju drugega dne je Coco Vandeweghe v dveh nizih (7:6 in 6:1) ugnala Sabalenko, Stephensova pa je zapravila lepo priložnost in je naposled v treh nizih klonila pred Sasnovičevo (4:6, 6:1 in 8:6).

O končni zmagi je odločal dvoboj dvojic, v katerem je bila ameriška reprezentanca boljša. Naveza Rogers/Vandeweghe je v dveh nizih strla žilavi Sabalenko in Sasnovičevo. Prvi niz sta dobili s 6:3, drugega po podaljšani igri s 7:6 (3).

To je za Američanke že 18. zmaga v finalu Pokala Fed in šele prva po letu 2000, ko so s 5:0 v finalu odpravile Španke. Od tedaj so trikrat zaigrale v zaključni fazi turnirja, vse tri obračune so izgubile. Leta 2003 so bile s 4:1 boljše Francozinje, leta 2009 jih je s 4:0 gladko odpravila Italija, leto pozneje ista reprezentanca še s 3:1.

Pokal Fed, finale, Minsk

(Čižovka Arena, trda podlaga)

Belorusija - ZDA 2:3

Sasnovič - Vandeweghe

4:6, 4:6



Sabalenka - Stephens

6:3, 3:6, 6:4



Sabalenka - Vandeweghe

6:7, 1:6

Sasnovič - Stephens

4:6, 6:1, 8:6

Sabalenka/Sasnovič - Rogers/Vandeweghe

3:6, 6:7

Zmagovalke Pokala Fed od l. 1963 dalje:

2017 - ZDA

2016 - Češka

2015 - Češka

2014 - Češka

2013 - Italija

2012 - Češka

2011 - Češka

2010 - Italija

2009 - Italija

2008 - Rusija

2007 - Rusija

2006 - Italija

2005 - Rusija

2004 - Rusija

2003 - Francija

2002 - Slovaška

2001 - Belgija

2000 - ZDA

1999 - ZDA

1998 - Španija

1997 - Francija

1996 - ZDA

1995 - Španija

1994 - Španija

1993 - Španija

1992 - Nemčija

1991 - Španija

1990 - ZDA

1989 - ZDA

1988 - Češkoslovaška

1987 - Zahodna Nemčija

1986 - ZDA

1985 - Češkoslovaška

1984 - Češkoslovaška

1983 - Češkoslovaška

1982 - ZDA

1981 - ZDA

1980 - ZDA

1979 - ZDA

1978 - ZDA

1977 - ZDA

1976 - ZDA

1975 - Češkoslovaška

1974 - Avstralija

1973 - Avstralija

1972 - Južna Afrika

1971 - Avstralija

1970 - Avstralija

1969 - ZDA

1968 - Avstralija

1967 - ZDA

1966 - ZDA

1965 - Avstralija

1964 - Avstralija

1963 - ZDA

M. L.