Anderson povozil Nišikorija: prepustil mu je le igro

Zvečer še Federer proti Thiemu

13. november 2018 ob 17:14

London - MMC RTV SLO

Južnoafričan Kevin Anderson je v drugem krogu zaključnega turnirja v Londonu s 6:0 in 6:1 premagal Japonca Keija Nišikorija.

32-letni in 203 centimetre visoki Anderson je popolnoma nadigral štiri leta mlajšega in 25 cm nižjega Nišikorija. Za zmago, s katero si je pravzaprav že zagotovil polfinale, je potreboval uro in štiri minute. Razmerje v dobljenih točkah je bilo 56:29.

Anderson je v nedeljo premagal Avstrijca Dominica Thiema, medtem ko je bil Nišikori boljši od Švicarja Rogerja Federerja.

Zvečer ob 21.00 se bosta v Londonu pomerila Federer in Thiem.

TENIS



ZAKLJUČNI TURNIR SERIJE ATP



LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Skupina Lleyton Hewitt:

ANDERSON (JAR/4) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:0, 6:1



Danes ob 21.00:

FEDERER (ŠVI/2) - THIEM (AVT/6)

Lestvica: ANDERSON 2 2 0 4:0 2 NIŠIKORI 2 1 1 2:2 1 FEDERER 1 0 1 0:2 0 THIEM 1 0 1 0:2 0

A. V.