Azarenka se vrača - nastopila bo že na letošnjem Wimbledonu

Njen novi trener je Michael Joyce

22. maj 2017 ob 19:01

Minsk - MMC RTV SLO/STA

Viktorija Azarenka je sporočila, da se vrača na teniška igrišča še pred mesecem julijem. Belorusinja od julija 2016 ni več igrala na turnirjih, saj je decembra lani rodila sina.

Dvakratna zmagovalka Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu naj bi se na igrišča vrnila še pred Wimbledonom, ki se začenja 3. julija. S tem bi Azarenka nastopati začela le pol leta zatem, ko je rodila sina Lea. "Na treningih sem pokazala dober napredek in počutim se pripravljeno nastopiti na turnirjih," je dejala Azarenka.

V Wimbledonu se je uvrstila v polfinale v letih 2011 in 2012, leta 2013 je bila v polfinalu OP-ja Francije, dvakrat do zdaj (v letih 2012 in 2013) pa se je prebila vse do finala Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku.

"Z zadovoljstvom lahko sporočim, da moje priprave potekajo bolje od pričakovanj, tako da se že v tem trenutku počutim pripravljeno za tekmovanja na najvišji ravni. In še nekaj. Leo mi je na nek način dejal, da bi rad videl London in Wimbledon," je prek Twitterja sporočila Azarenka.

Že marca je začela priprave skupaj z novim trenerjem. Njeni ekipi se je pridružil Michael Joyce, dolgoletni trener Marije Šarapove.

