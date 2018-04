Bedene ostal brez finala; finale Carigrada: Parmentier - Hercog

Hercogovo čaka finale v Carigradu

29. april 2018 ob 14:05,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 16:32

Budimpešta,Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izgubil v polfinalu turnirja v Budimpešti. Premagal ga je Avstralec John Millman z 2:6, 7:6 (3) in 7:6 (5). Pravkar v finalu Carigrada nastopa Polona Hercog.

28-letni Bedene je polfinalno tekmo začel že v soboto pozno popoldne, ko je gladko dobil prvi niz, drugega pa izgubil po podaljšani igri. Potem so dvoboj zaradi teme prekinili in sta ga igralca nadaljevala pol ure po poldnevu naslednji dan. Do sedme igre sta tekmeca dokaj zanesljivo dobivala svoje začetne udarce, potem pa se je zalomilo Bedenetu. Avstralec je vodil s 40:15, vendar je Bedene izenačil in nato povedel s 4:3. Millman je dobil naslednjih šest točk, sedmo je na svoj servis še osvojil Bedene, a je takoj nato do odvzema servisa in vodstva s 5:4 prišel 94. igralec sveta, ki pa v tej deveti igri ni izkoristil zaključne žogice za končno zmago.

Millman je v deseti igri povedel s 30:0, Bedene pa je v zaključku pokazal več in z odvzemom servisa izenačil na 5:5 ter naslednjo servisno igro dobil brez izgubljene točke. V dvanajsti igri je imel na servis tekmeca tri zaključne žogice za zmago. Ni jih izkoristil in Avstralec je izsilil podaljšano igro. V njej je povedel s 5:1 in 6:2 ter imel štiri zaključne žogice za slavje. Tri točke v nizu je nato dobil Bedene, nato pa v boju za izenačenje na 6:6 prišel v boljši položaj, a zadel žogico v mrežo. Ta je pristala v avtu za zmago Avstralca po dveh urah in 48 minutah igre.

Bedene je tako izpustil priložnost, da bi četrtič v karieri igral v finalu turnirjev ATP, kjer še ni zmagal. V Budimpešti ga je lani na zadnji stopnički ustavil Francoz Lucas Pouille, letos je prav tako na pesku izgubil finale v Buenos Airesu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu, 2015 na trdi podlagi v Indiji pa je klonil proti Švicarju Stanu Wawrinki.

Ob 16.00 se je začel finale turnirja v Carigraduv, katerem igra Polona Hercog. Mariborčanka igra v svojem petem finalu, do zdaj pa je osvojila dve končni zmagi. V letih 2011 in 2012 je bila najboljša na Švedskem v Bastadu. V finalu bo igrala proti 122. igralki sveta, 32-letni Francozinji Pauline Parmentier

BUDIMPEŠTA (M), polfinale

(561.345 evrov, pesek)



MILLMAN (AVS) - BEDENE (SLO/5)

2:6, 7:6 (3), 7:6 (5)



CECCHINATO (ITA) - SEPPI (ITA/8)

5:7, 7:6, 6:3

CARIGRAD (Ž), finale, nedelja ob 16.00

(250.000 am. dolarjev, pesek)

PARMENTIER (FRA) - HERCOG (SLO)

6:4, -:-

T. J.