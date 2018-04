Bedene proti Nadalu osvojil štiri igre in izpadel

Đoković v dveh nizih boljši od Čorića

18. april 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 17:46

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA

ajboljši slovenski tenisač Aljaž Bedene je v 2. krogu turnirja v Monte Carlu v uri in 17 minutah izgubil proti Rafaelu Nadalu z 1:6 in 3:6.

V prvem nizu je bil Bedene nemočen, v drugem pa je z desetkratnim zmagovalcem turnirja v kneževini držal korak do izida 3:3. Nato je Nadal v sedmi igri odvzel servis Ljubljančanu, kar je ponovil še v deveti in dvoboj je bil odločen. Bedene je po zaostanku z 0:40 še rešil tri zaključne žogice in izenačil, četrto pa je prvi igralec izkoristil.

Bedene je moral v Monte Carlu še drugič priznati premoč 31-letnemu Špancu, saj ga je ta ugnal že leta 2016 (takrat s 6:3, 6:3) na poti do svojega devetega naslova v kneževini. Nadal ima zdaj razmerje zmag in porazov v Monte Carlu 64-4.

Statistika Nadal Bedene Prvi servis (%) 67 61 Asi 0 2 Dvojne napake 0 1 Osvojene točke 59 40 Priložnosti za brejk 4/8 0/2

Bedene je v ponedeljek v 1. krogu s 6:4 in 7:6 ugnal Mirzo Bašića iz BiH-a, Nadal je bil prost.

2. krog, tabela:

NADAL (ŠPA/1) - BEDENE (SLO)

6:1, 6:3

HAČANOV (RUS) - SIMON (FRA)

6:2, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/9) - ČORIĆ (HRV)

7:6 (2), 7:5

THIEM (AVT/5) - RUBLJOV (RUS)

5:7, 7:5, 7:5

DIMITROV (BLG/4) - HERBERT (FRA)

3:6, 6:2, 6:4

KOHLSCHREIBER (NEM) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/15)

6:4, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - LOPEZ (ŠPA)

6:3, 7:6

GOFFIN (BEL/6) - CICIPAS (GRČ)

7:6, 7:5

M. ZVEREV (NEM) - POUILLE (FRA/7)

2:6, 6:1, 7:6

GASQUET (FRA) - SCHWARTZMAN (ARG/10)

6:2, 6:1

STRUFF (NEM) - FOGNINI (ITA/13)

6:4, 6:2

A. ZVEREV (NEM/3) - MULLER (LUKS)

4:6, 6:3, 6:2

SEPPI (ITA) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

4:6, 6:3, 7:5

NIŠIKORI (JAP) - MEDVEDEV (RUS)

7:5, 6:2

RAONIC (KAN/14) - CECCHINATO (ITA)

7:6, 6:2

ČILIĆ (HRV/2) - VERDASCO (ŠPA)



M. R.