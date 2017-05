Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene ima od 31. marca 2015 dvojno državljanstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bedene želi (znova) zaigrati za Slovenijo

27-letnik v Angliji znova v ospredju teniških pogovorov

30. maj 2017 ob 10:11

London - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski teniški igralec Aljaž Bedene, ki od 2015 nastopa pod zastavo Velike Britanije, je angleškim medijem priznal željo po vrnitvi v domovino in nastopanju za Slovenijo.

Razloga naj bi bila želja po igranju na olimpijskih igrah 2020 in odločitev zaročenke, ki želi glasbeno kariero nadaljevati v Sloveniji. "Sanje vsakega športnika so nastopiti na olimpijskih igrah. Trenutno še predstavljam Veliko Britanijo, vendar zelo si želim igrati v Tokiu. Bomo videli, kaj se da narediti," je za BBC dejal Bedene.

Čim prej mora obleči slovenski dres

27-letni Ljubljančan ne more zastopati Velike Britanije na olimpijskih igrah, saj mu Mednarodna teniška zveza ni prižgala zelene luči za nastopanje v Davisovem pokalu. Prav trije nastopi v Davisovem pokalu pa so pogoj za udeležbo na olimpijskih igrah. To hkrati pomeni, da mora Bedene, če želi zaigrati na olimpijskih igrah, čim prej obleči dres Slovenije, ki je za letos že končala z nastopi v Davisovem pokalu, tako da ji do 2020 ostajajo le še trije poskusi.

Bedene je sicer uspešno začel OP Francije. V uvodnem krogu je premagal Američana Ryana Harrisona, v drugem ga čaka Čeh Jirži Vesely, ob nadaljnjih dobrih predstavah pa se lahko v četrtem krogu sreča s Špancem Rafaelom Nadalom.

M. L.