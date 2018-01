Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 17-letna Kaja Juvan se neizmerno veseli nastopov proti višje uvrščenim igralkam z lestvice WTA. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Brez Hercogove in Klepačeve tenisačice v Talin po obstanek

Kraševec bo dal priložnost mlajšim igralkam

25. januar 2018 ob 20:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ženska teniška reprezentanca bo od 7. do 10. februarja nastopila v prvi evroafriški skupini Pokala federacij. V Talinu bo Slovenija nastopila v skupini C, kjer so še Hrvaška, Madžarska in Švedska.

Kapetanu Andreju Kraševcu so nastop potrdile Tamara Zidanšek (179. na lestvici WTA), Nina Potočnik (438.) in Kaja Juvan (492.). V Estonijo ne potujeta Polona Hercog (91. na lestvici WTA) in Andreja Klepač (24. na lestvici dvojic).

V skupinskem delu vsaka ekipa igra z vsako, v nadaljevanje pa se uvrsti le prvouvrščena, ki se bo pomerila z drugouvrščeno iz skupine B. V primeru zadnjega mesta v skupini, pa se bodo te reprezentance med seboj pomerile v dodatni tekmi. Zmaga bo pomenila obstanek v prvi evroafriški skupini, poraz pa nazadovanje na nižjo raven tekmovanja.

"Tekme si sledijo iz dneva v dan, zato je Pokal federacij drugačen od preostalih turnirjev. Mogoča so presenečenja, zagotovo pa bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe. Seveda je precej odvisno, v kakšni postavi bodo nastopile reprezentance iz naše skupine. Po imenih so močnejše, a tudi lani je bilo tako, pa smo napredovali v prvo evroafriško skupino. Polona Hercog se je odločila, da bo, potem ko je bila trikrat poškodovana, skušala narediti napredek v svoji karieri. Andreja Klepač je poškodovana in bo v tem času skušala opraviti kakovostno rehabilitacijo, z Dalilo Jakupović pa smo še v dogovorih. Sicer pa je tudi strategija strokovnega sveta Tenis Slovenije, da poskušamo čim več možnosti dati mlajšim igralkam," je pojasnil Kraševec.

"Veselim se nastopanja za Slovenijo v Pokalu federacij. Lani sem nekaj izkušenj že pridobila, letos pa bo enkratno, če bom morda zaigrala proti igralkam, ki so višje na lestvici. Moja ekipa zdaj deluje profesionalno, mnogo stvari si zapisujemo in gremo po poti profesionalizma. Osredotočena sem izključno na članske turnirje, a morda, čeprav v načrtu ni, bom še igrala kakšen mladinski turnir," je dodala Juvanova.

A. G.