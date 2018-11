Hrvati so izbrisali spomin na boleči domači finalni poraz z Argentinci pred dvema letoma, hkrati pa so se po lastnem prepričanju vsaj malce oddolžili Francozom za poraz v finalu nogometnega svetovnega prvenstva. Foto: Reuters Z današnjim dvobojem si nisem delal skrbi, kajti vedel sem, da imam še Borno, ki ga nihče ne more premagati. Marinu ni bilo lahko, saj ga še vedno spremljajo to leto 2016 in mučni spomini nanj. Hrvaški selektor Željko Krajan. Martin Čilić je priigral dve točki, Borna Ćorić pa eno, in Hrvati so prepričljivo premagali branilce naslova Francoze ter postali najboljša teniška reprezentanca sveta. Foto: Reuters Lucas Pouille po usodnem porazu ni mogel skriti solz, a letos Francozi v finalu niso bili konkurenčni, premočno so se jim poznale izgube najboljših zaradi poškodb. Foto: Reuters Sorodne novice Hrvati na pragu naslova v Lillu - Francozi prvi dan ostali brez niza Novo, "vznemirljivo poglavje" v zgodovini Davisovega pokala Dodaj v

Čilić potrdil drugo slavje Hrvaške v Davisovem pokalu

Hrvati dobili vse tri posamične dvoboje v treh nizih

25. november 2018 ob 15:59

Lille - MMC RTV SLO

Hrvaška teniška reprezentanca je suverena zmagovalka Davisovega pokala 2018. V Lillu so Hrvati pometli z gostitelji Francozi, ki so dobili le sobotni dvoboj dvojic. Zmagovito tretjo točko je priigral Marin Čilić, ki je v treh nizih odpravil Lucasa Pouilleja.

Hrvaška je drugič v teniški zgodovini osvojila prestižno reprezentančno tekmovanje, prvič je bila uspešna leta 2005. Takratno moštvo je s klopi vodil kapetan Nikola Pilić, na poti do naslova pa je moštvo z Ivanom Ljubičićem in Mariom Ančićem izločilo sanjsko ekipo Združenih držav Amerike.

Francija kot neuspešna branilka lanskega naslova ostaja pri skupno 10 Davisovih pokalih. Na večni lestvici sta razred zase reprezentanci ZDA (32 naslovov) in Avstralije (28), ki pa sta nazadnje slavili leta 2007 oz. leta 2003.

Pouille se je upiral le v v uvodnem nizu

Hrvati so dobili vse tri posamične dvoboje, tako da je bil zadnji, peti, dvoboj Tsonga – Ćorić nepotreben in skladno s tradicijo odpovedan. V petek sta tako Borna Ćorić kot Marin Čilić v treh nizih gladko odpravila Jeremyja Chardyja in Jo-Wilfrieda Tsongaja. Nekaj upanja na preobrat je v soboto vlila francoska naveza Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut, a je bil v nedeljo Lucas Pouille konkurenčen le v uvodnem niz, ki ga je izgubil v podaljšani igri, nato pa je Čilić poskrbel za neizmerno hrvaško slavje na severu Francije.

Čilića gnal naprej poraz z Argentino

"Ponosen sem nase in na celotno ekipo. To je fantastična zmaga, sploh če se spomnim tistega poraza iz leta 2016 v finalu v Zagrebu proti Argentini. To so sanje sanj. Definitivno eden najlepših trenutkov v moji karieri. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, zlasti Borni Ćoriću, ki je odigral sijajno. Petek je bil fenomenalen, kar mi je dvignilo samozavest, da sem tudi danes odlično odigral. Tudi Pouille je imel odličen prvi niz. Pritisk je bil gromozanski, odgovornost prav tako, ampak moja igra je bila brutalno dobra. Sem zadovoljen," so čustva po osvojeni lovoriki prevzela danes največjega hrvaškega junaka Čilića.

Selektor Željko Krajan je težko našel prave besede, s katerimi bi opisal zgodovinski trenutek hrvaškega tenisa in športa: "Neverjeten občutek. Težko ga je opisati z besedami. Za mano je sedem let dela v reprezentanci s temi fanti, vse jih zelo dobro poznam, nisem veliko starejši od njih, z nekaterimi sem igral in treniral. Zato sem še toliko bolj vesel za njih. Zaslužili so si to po tistem usodnem letu 2016. Potrdili so status favoritov. Zasluženo smo svetovni prvaki v tenisu."

Maščevanje za poraz v finalu mundiala?

Hrvaška je ponorela. Hrvaški mediji opisujejo veličastno zmago, s katero so tenisači navijačem v domovini priborili zadoščenje za poraz v finalu svetovnega prvenstva v nogometu v Rusiji, ko so Francozi premagali Hrvate za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Marin Čilić, Borna Ćorić in ostali bodo svetovno teniško lovoriko pripeljali v domovino, potem ko se jim je pred dvema letoma izmuznila iz rok, ravno v zagrebški Areni, ko so Argentinci osvojili naslov s 3:2.

Hrvati so na poti do naslova izločili Kanado, Kazahstan, ZDA, najtrofejnejšo reprezentanco, in na zadnji stopnički pred teniškimi nebesi Francoze na njihovem terenu in na njihovi podlagi, pesku. Francozi, ki niso nastopili z najboljšo postavo, manjkali so mojstri igre Richard Gasquet, Gael Monfils in Gilles Simon-

DAVISOV POKAL, FINALE



Lille (pesek, dvorana):

Francija - HRVAŠKA 1:3



Chardy - Ćorić 2:6, 5:7, 4:6



Tsonga - Čilić 3:6, 5:7, 4:6



Herbert/Mahut - Dodig/Pavić

6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (3)



Pouille - Čilić 6:7 (3), 3:6, 3:6



Tsonga - Ćorić odpovedano

