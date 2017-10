Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je po 67 minutah dobil prvi niz proti Marinu Čiliću. Foto: Reuters Dodaj v

Čilić zelo utrudil Rafaela Nadala

Šarapova prvič po prisilnem počitku v finalu WTA-turnirja

14. oktober 2017 ob 11:55,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 13:02

Šanghaj - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je prvi finalist teniškega mastersa v Šanghaju, potem ko je v dveh izenačenih nizih ugnal Marina Čilića (7:5, 7:6).

Uvodni niz je trajal uro in sedem minut, od tega že uvodna igra deset minut. Lahko bi se razpletlo drugače, če bi v deseti igri Čilić izkoristil dve žogi za brejk, potem ko je povedel s 15:40. A se je Španec rešil in v naslednji igri poskrbel za prvi brejk na dvoboju. V 12. igri je nato Nadal na svoj servis povedel s 40:0 in izkoristil tretjo žogico za niz.

Roger Federer se bo v drugem polfinalu srečal s Juanom Martinom del Potrom, če bo Argentinec sploh pripravljen za dvoboj, saj ima težave z zapestjem. Federer vodi v medsebojnih obračunih s 16:6, a je še zelo svež spomin na poraz v četrtfinalu letošnjega Odprtega prvenstva ZDA, kjer je Argentinec Federerja ugnal v štirih nizih.

Marija Šarapova se je v Tiandžinu prebila do svojega prvega finala na turnirjih WTA po petnajstmesečni dopinški kazni, potem ko je s 6:3 in 6:1 ugnala tretjo nosilko, Kitajko Peng Šuai. V finalu bo 30-letni Šarapova v nedeljo igrala z 19-letno Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je zanesljivo izločila izkušeno Italijanko Saro Errani.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000, Šanghaj

(5.924.890 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

NADAL (ŠPA/1) - ČILIĆ (HRV/4)

7:5, 7:6 (3)



FEDERER (ŠVI/2) - DEL POTRO (ARG/16)

MEDNARODNI TURNIR WTA, Tiandžin

(500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

ŠARAPOVA (RUS) - PENG (KIT)

6:3, 6:1

SABALENKA (BLR) - ERRANI (ITA)

6:1, 6:3

T. O.