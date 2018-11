Borna Ćorić je zanesljivo zagotovil uvodno točki favorizirani Hrvaški. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvati na pragu naslova v Lillu - Francozi prvi dan ostali brez niza

V soboto lahko obračun dvojic že odloči zmagovalca

23. november 2018 ob 17:10,

zadnji poseg: 23. november 2018 ob 19:31

Hrvaška po prvem dnevu finala Davisovega pokala v Lillu proti Franciji vodi z 2:0. Prvo točko je je priigral Borna Ćorić, ki je s 6:2, 7:5 in 6:4 ugnal Jeremyja Chardyja. V drugem obračunu je Marin Čilić premagal Joeja Wilfrieda Tsongaja s 6:3, 7:5 in 6:4.

22-letni Ćorić je blestel predvsem v prvem nizu, ko je na svoj servis izgubil le tri točke. V drugem nizu je bila odločilna enajsta igra, ko si je Hrvat priigral tri priložnosti za brejk, izkoristil pa je drugo. V tretjem nizu je Chardy izgubil servis v tretji igri in Hrvat je prednosti obdržal do konca. Obračun je trajal dve uri in 19 minut.

Francozi močno oslabljeni

To je zadnji zadnji finale Davisovega pokala v starem formatu. Na stadionu Pierre Mauroy v Lillu Francozi lovijo enajsti naslov, Hrvati pa drugega. Pri Franciji manjkajo trije najboljši igralci, Richard Gasquet, Gael Monfils in Gilles Simon.

Velik dolžnik pri Hrvatih je Čilić, ki je leta 2016 v Zagrebu zapravil zgodovinsko priložnost za osvojitev drugega naslova v Davisovem pokalu. Pri vodstvu Hrvaške z 2:1 je proti Juanu Martinu del Potru zapravil prednost 2:0 v nizih. Argentina je izenačila na 2:2, v odločilni peti partiji pa je Južnoameričanom prvi naslov v zgodovini prinesel Federico Delbonis, ki je gladko odpravil Iva Karlovića.

Finale, Lille (pesek, dvorana):

FRANCIJA - HRVAŠKA 0:2



Chardy - Ćorić 2:6, 5:7, 4:6

Tsonga - Čilić 3:6, 5:7, 4:6



Sobota ob 14.00:

Herbert/Mahut - Dodig/Pavić



Nedelja ob 13.00:

Chardy - Čilić

Tsonga - Ćorić

