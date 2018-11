Dalila Jakupović in Aljaž Bedene najboljša v sezoni 2018

Priznanja najboljšim tenisačem v 2018

27. november 2018 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najuspešnejši klub v Sloveniji je že šestnajsto leto zapored ŽTK Maribor, trener leta je postal Robi Cokan, njegova varovanka Kaja Juvan pa je ob Eli Nali Milič dobila nagrado za izjemne dosežke v mladinski konkurenci.

Poleg Jakupovićeve, ki bo leto končala okoli 80. mesta na svetu, ter Aljaža Bedeneta, ki je trenutno 67. igralec na svetu, so enaka priznanja dobili Žiga Švec in Ana Tara Praček v kategoriji do 12 let, Bor Artnak in Petra Drame (do 14 let), Blaž Vidovič in Tjaša Klevišar (do 16 let) ter Matic Dimic in Kaja Juvan (do 18 let).

Med klubi so nagrade kot zmagovalci teniških lig prejeli Center Court (do 12 let), ŽTK Maribor in TC Ljubljana (do 14 let), TK Triglav (ekipno do 18 let), TK Branik Maribor (veteranska liga), Triglav Kranj (ženska članska liga) ter TD Slovan (članska moška liga).

Nagrado za izjemne dosežke med veterani je prejel Marko Škrjanc, za fairplajsko potezo leta je bil nagrajen Marsel Žnuderl, priznanje za dosežke v tenisu na mivki pa sta dobili Uroš Brinovec ter Lea Wildmann.

Kdo bo novi predsednik?

Ob koncu zaključne prireditve TZS-ja je dosedanji predsednik zveze Marko Umberger prejel naziv častni predsednik. Umberger se namreč po dvanajstih letih na čelu zveze poslavlja, njegov naslednik pa bo znan 12. decembra na skupščini TZS-ja. Edini kandidat je Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav.