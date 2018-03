"DelPo": Prevzel sem nadzor nad točkami, zato manj tečem

Glavni del turnirja v Miamiju se začenja v četrtek

19. marec 2018 ob 22:12

Miami - MMC RTV SLO

Juan Martin del Potro je v nedeljo končno prišel do prvega mastersa v karieri. Z Rogerjem Federerjem sta spomnila na nepozabni finale Odprtega prvenstva ZDA leta 2009, ko se je prav tako veselil velikan iz Tandila.

V kalifornijski puščavi so od leta 2004 naprej 13 od 14 naslovov osvojili Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. "DelPo" je do nedelje izgubil vse tri finalne obračune na turnirjih serije 1.000. Leta 2009 je bil v Montrealu boljši Andy Murray, leta 2013 je v Indian Wellsu moral priznati premoč Nadalu, istega leta v Šanghaju pa Đokoviću.

"Z Rogerjem sva odigrala izjemen finale. Kar težko verjamem, da mi je uspelo igrati na tako visokem nivoju. Gledalci so bili navdušeni po vsaki točki, to je bil pravi šov. Z Rogerjem sva bila vseskozi nervozna, to sva tudi čutila na igrišču. Zdaj sem številka 6 na svetu. Dobil sem nov zagon in želim še naprej zmagovati," je poudaril drugi Južnoameričan z lovoriko v Indian Wellsu. Pred njim je "peti grand slam sezone" dobil le Čilenec Marcelo Rios leta 1998.

Močni forhendi so 36-letnega Švicarja spravljali v obup in doživel je prvi poraz letos. "Najbolj sem zadovoljen z dvoročnim bekhendom, ki je deloval odlično. Prevzel sem nadzor nad točkami po vračanju servisa. Točno tako moram igrati, saj nato ne tečem preveč. Pred nekaj leti nisem imel nadzora in prehitro sem se utrudil," je razlagal 29-letni Argentinec, ki je nanizal enajst zmag zapored, na začetku marca je dvignil pokal tudi v Acapulcu.

Na vrhu lestvice ATP je kljub porazu v finalu Federer, a se je njegova prednost pred zasledovalci zmanjšala. Švicar je na vrhu zadržal prednost pred Nadalom, ki je turnir v Kaliforniji zaradi poškodbe izpustil, tudi v Miamiju ga ne bo. Prednost Federerja znaša le še 290 točk, saj je lani v Indian Wellsu zmagal. Zmagal je tudi v Miamiju.

Turnir na igriščih v Crandon Parku se je začel s kvalifikacijami, opravili so tudi žreb za glavni del turnirja, ki se začenja v četrtek.

MIAMI, 1. krog (M), tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) prost



kvalifikant - kvalifikant



SANDGREN (ZDA) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)



VERDASCO (ŠPA/31) prost



MANNARINO (FRA/18) prost



JOHNSON (ZDA) - ESTRELLA BURGOS (DOM)



ISTOMIN (UZB) - KECMANOVIĆ (SRB)



CARRENO BUSTA (ŠPA/16) prost



BERDYCH (ČEŠ/10) prost



NIŠIOKA (JAP) - kvalifikant



KICKER (ARG) - TIAFOE (ZDA)



EDMUND (VB/21) prost



HAČANOV (RUS/32) prost



COPIL (ROM) - KUKUŠKIN (KAZ)



FABBIANO (ITA) - BASILAŠVILI (GRU)



ANDERSON (JAR/6) prost



A. ZVEREV (NEM/4) prost



CICIPAS (GRČ) - MEDVEDEV (RUS)



DONSKOJ (RUS) - BEDENE (SLO)



FERRER (ŠPA/28) prost



KYRGIOS (AVS/17) prost



LAJOVIĆ (SRB) - ZEBALLOS (ARG)



KUHN (ŠPA) - kvalifikant



FOGNINI (ITA/15) prost



QUERREY (ZDA/11) prost



ALBOT (MOL) - kvalifikant



SHAPOVALOV (KAN) - TROICKI (SRB)



DŽUMHUR (BiH/24) prost



ČORIĆ (HRV/29) prost



MAYER (ARG) - YOUNG (ZDA)



kvalifikant - kvalifikant



SOCK (ZDA/8) prost



DEL POTRO (ARG/5) prost



SUGITA (JAP) - HAASE (NIZ)



GOJOWCZYK (NEM) - kvalifikant



NIŠIKORI (JAP/26) prost



KRAJINOVIĆ (SRB/22) prost



kvalifikant - kvalifikant



M. ZVEREV (NEM) - PAIRE (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/9) prost



SCHWARTZMAN (ARG/13) prost



DELBONIS (ARG) - JARRY (ČIL)



YMER (ŠVE) - STRUFF (NEM)



RAONIC (KAN/20) prost



GASQUET (FRA/30) prost



CHARDY (FRA) - kvalifikant



FUCSOVICS (MAD) - MARTERER (NEM)



DIMITROV (BLG/3) prost



GOFFIN (BEL/7) prost



HARRISON (ZDA) - SOUSA (POR)



DONALDSON (ZDA) - BAGHDATIS (CIP)



F. LOPEZ (ŠPA/25) prost



CHUNG (KOR/19) prost



EBDEN (AVS) - SIMON (FRA)



EUBANKS (ZDA) - kvalifikant



BAUTISTA AGUT (ŠPA/12) prost



ISNER (ZDA/14) prost



VESELY (ČEŠ) - LACKO (SLK)



PELLA (ARG) - JUŽNI (RUS)



MÜLLER (LUK/23) prost



RUBLJOV (RUS/27) prost



KARLOVIĆ (HRV) - POSPISIL (KAN)



HERBERT (FRA) - FRITZ (ZDA)



ČILIĆ (HRV/2) prost

1. krog (Ž), tabela:

HALEP (ROM/1) prosta

CEPEDE ROYG (PAR) - kvalifikantka



BONDARENKO (UKR) - VAN UYTVANCK (BEL)



RADWANSKA (POL/30) prosta



SEVASTOVA (LAT/20) prosta



MATTEK SANDS (ZDA) - CORNET (FRA)



BELLIS (ZDA) - AZARENKA (BLR)



KEYS (ZDA/14) prosta



GÖRGES (NEM/12) prosta



MARIA (NEM) - WITHÖFT (NEM)



DIYAS (KAZ) - BRADY (ZDA)



KUZNECOVA (RUS/18) prosta



CIRSTEA (ROM/32) prosta



HSIEH (TJV) - kvalifikantka



BACSINSZKY (ŠVI) - MAKAROVA (RUS)



PLIŠKOVA (ČEŠ/5) prosta



MUGURUZA (ŠPA/3) prosta



ANISIMOVA (ZDA) - VANG (KIT)



MCHALE (ZDA) - KANEPI (EST)



STRYCOVA (ČEŠ/25) prosta



RYBARIKOVA (SLK/17) prosta



PUTINCEVA (KAZ) - kvalifikantka



CURENKO (UKR) - TOMLJANOVIĆ (AVS)



STEPHENS (ZDA/13) prosta



KERBER (NEM/10) prosta



LARSSON (ŠVE) - SINIAKOVA (ČEŠ)



SASNOVIČ (BLR) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)



PAVLJUČENKOVA (RUS/23) prosta



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/27) prosta



VONDROUSOVA (ČEŠ) - kvalifikantka



LINETTE (POL) - kvalifikantka



GARCIA (FRA/7) prosta



OSTAPENKO (LAT/6) prosta



BARTHEL (NEM) - BABOS (MAD)



HADDAD MAIA (BRA) - WATSON (VB)



DŽANG (KIT/31) prosta



KASATKINA (RUS/19) prosta



BENCIC (ŠVI) - kvalifikantka



BRENGLE (ZDA) - SABALENKA (BLR)



KVITOVA (ČEŠ/9) prosta



MLADENOVIC (FRA/15) prosta



DAVIS (ZDA) - MARTIĆ (HRV)



LIU (ZDA) - OSUIGWE (ZDA)



BARTY (AVS/21) prosta



GAVRILOVA (RUS/26) prosta



kvalifikantka - kvalifikantka



S. WILLIAMS (ZDA) - OSAKA (JAP)



SVITOLINA (UKR/4) prosta



V. WILLIAMS (ZDA/8) prosta



kvalifikantka - kvalifikantka



LEPCHENKO (ZDA) - kvalifikantka



BERTENS (NIZ/29) prosta



MERTENS (BEL/22) prosta



PERA (ZDA) - ARRUABARRENA (ŠPA)



BUZARNESCU (ROM) - FLIPKENS (BEL)



KONTA (VB/11) prosta



VANDEWEGHE (ZDA/16) prosta



BEGU (ROM) - kvalifikantka



GIORGI (ITA) - VEKIĆ (HRV)



VESNINA (RUS/24) prosta



KONTAVEIT (EST/28) prosta



KRUNIĆ (SRB) - SAKKARI (GRČ)



PUIG (PRT) - STOSUR (AVS)



WOZNIACKI (DAN/2) prosta

A. G.