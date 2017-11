Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je prišel do uspeha kariere. Foto: Reuters Sorodne novice Goffin prek Federerja v finale Londona Dodaj v

Dimitrov novi kralj Londona: Še drugič preko Goffina

Goffin v drugo precej trši oreh, a slavja Bolgara ni mogel preprečiti

19. november 2017 ob 19:15,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 21:46

London - MMC RTV SLO

Bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov je v Londonu prišel do uspeha kariere, potem ko je v finalu zaključnega turnirja sezone s 7:5, 4:6 in 6:3 premagal Davida Goffina.

Prvi obračun dveh debitantov v finalu zaključnega turnija po letu 2008 je navdušil teniške navdušence, ki so pred začetkom spektakla v Londonu upali na teniško klasiko Rafa Nadal - Roger Federer. Ni manjkalo vrhunskih potez in dramatičnih zaključkov, torej povsem drugače kot pred dnevi, ko je Dimitrov v skupinskem delu v le 74 minutah opravil z Goffinom in mu prepustil le dve igri (6:0, 6:2).

26-letni Bolgar je v devetem medsebojnem obračunu slavil že osmič in prišel tudi do osme turnirske zmage v karieri, četrte v sezoni. Hkrati je dobil za celoten odigran turnir brez poraza kar 1,9 milijona funtov nagrade.

Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta v finalu dvojic s 6:4 on 6:2 premagala prva nosilca Lukasza Kubota iz Poljske in Marcela Mela iz Brazilije ter s tem ubranila naslov. Po 70 minutah finala sta zaslužila 450.000 ameriških dolarjev, poraženca pa si bosta razdelila 262.000 dolarjev.

Zaključni turnir serije ATP, London

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

DIMITROV (BLG/6) - GOFFIN (BEL/7) 7:5, 4:6, 6:3

Ž. K.