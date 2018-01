Dimitrov v vročem Melbournu strl Rubljova v štirih nizih

Zvečer Kyrgios - Tsonga in Nadal - Džumhur

19. januar 2018 ob 08:09,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 10:12

Melbourne - MMC RTV SLO

Tudi peti dan teniškega turnirja v Melbournu mineva v izjemno visoki temperaturi, vendar se razmere počasi le izboljšujejo.

V najbolj vročih trenutkih je temperatura dosegla 40,2 stopinje Celzija. V osrednjem popoldanskem obračunu je Grigor Dimitrov premagal Andreja Rubljova s 6:3, 4:6, 6:4 in 6:4. Vročina je oba precej ovirala, kar se je morda še najbolj poznalo pri dvojnih napakah, skupaj sta jih namreč naredila kar 28 (15:13, dve več je naredil Dimitrov).

Prvi se je na vročini mučil Britanec Kyle Edmund, ki je ugnal Gruzijca Nikoloza Basilašvilija s 7:6, 3:6, 4:6, 6:0 in 7:5. Edmund je dosegel kar 70 winerjev in se drugič v karieri na grand slamih prebil v osmino finala. "Bilo je izjemno naporno. Težko je bilo razmišljati, igrati je bilo treba od točke do točke."

Na osrednjem igrišču domača zvezda

Trenutno potekata dva dvoboja - v areni Roda Laverja igrata Nick Kyrgios in Jo Wilfried Tsonga.

Prvi igralec sveta na drugem igrišču

Na Margaret Court Areni se Rafael Nadal meri proti Damirju Džumhurju. Španec je prvi niz suvereno dobil s 6:1.

Konec poti za 15-letno Ukrajinko

Četrta nosilka Ukrajinka Elina Svitolina je brez težav premagala rojakinjo Marto Kostjuk. 15-letnica je bila presenečenje turnirja, saj je bila po 21 letih najmlajša igralka, ki se je na turnirjih za grand slam prebila v 3. krog, na lestvici WTA zaseda 521. mesto. "Ni lahko igrati proti rojakinji. Pred seboj ima svetlo prihodnost, o njej bomo gotovo še veliko slišali," je po tekmi razmišljala Svitolina, ki ima povsem izpraznjeno svojo četrtino tabele, v naslednjem krogu se bo pomerila s 130. igralko sveta Deniso Allertovo.

V prihodnjih dneh naj bi se temperatura le spustila.

3. krog (M), zgornji del tabele:

NADAL (ŠPA/1) - DŽUMHUR (BIH/28)

6:1, -:-, -:-



SCHWARTZMAN (ARG/24) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:7 (1), 6:2, 6:3, 6:3



CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - MÜLLER (LUK/23)

7:6 (4), 4:6, 7:5, 7:5

ČILIĆ (HRV/6) - HARRISON (ZDA)



DIMITROV (BLG/3) - RUBLJOV (RUS/30)

6:3, 4:6, 6:4, 6:4

TSONGA (FRA/15) - KYRGIOS (AVS/17)

6:7 (5), -:-, -:-



EDMUND (VB) - BASILAŠVILI (GRU)

7:6 (7), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5

SEPPI (ITA) - KARLOVIĆ (HRV)

6:3, 7:6 (4), 6:7 (3), 6:7 (5), 9:7

3. krog (Ž), spodnji del tabele:

MARTIĆ (HRV) - KUMKUM (TJS)

6:3, 3:6, 7:5

MERTENS (BEL) - CORNET (FRA)

7:5, 6:4

ALLERTOVA (ČEŠ) - LINETTE (POL)

6:1, 6:4

SVITOLINA (UKR/4) - KOSTJUK (UKR)

6:2, 6:2

OSTAPENKO (LAT/7) - KONTAVEIT (EST/32)



KANEPI (EST) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)



RYBARIKOVA (SLK/19) - BONDARENKO (UKR)

7:5, 3:6, 6:1

WOZNIACKI (DAN/2) - BERTENS (NIZ/30)

S. J.