Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković bo potrdil nastop na turnirju v Abu Dabiju. Foto: Reuters Dodaj v

Đoković napovedal vrnitev za konec decembra

Turnir bo potekal med 28. in 30. decembrom

24. oktober 2017 ob 09:55

Beograd,Abu Dabi - MMC RTV SLO

Srbski teniški as Novak Đoković se bo decembra vrnil na teniška igrišča, zaigral bo na turnirju v Abu Dabiju. Beograjčan je nazadnje igral julija letos.

Sedmi igralec sveta je bil zaradi poškodbe komolca primoran predati polfinalni dvoboj letošnjega Wimbledona proti Tomašu Berdychu. Okrevanje je bilo dolgotrajno, a kot kaže je vse nared za veliko vrnitev. Na turnirju v Abu Dabiju bo zaigral skupaj z Rafaelom Nadalom, Dominicom Thiemom, Stanom Wawrinko, Milošem Raonićem in Pablom Carreno Bustom.

"Zelo sem vesel, da bom na turnirju v Abu Dabiju zaigral še petič in da se bom tam udeležil jubilejnega 10. turnirja. V veliko čast mi je, da sem lahko del tako posebnega turnirja," je povedal 30-letnik, ki je omenjeni turnir osvojil trikrat. "Zasedba na letošnjem turnirju je zelo močna, a to je idealen turnir za mojo vrnitev in začetek nove sezone," je še dodal.

Turnir bo potekal med 28. in 30. decembrom.

M. L.