Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je štirikrat odvzel servis Štepanku in se prebil v polfinale. Foto: Reuters Andy Murray se je veselil 27. zaporedne zmage. Foto: EPA Rafael Nadal je oddal le dve igri. Foto: Reuters Elina Svitolina se je veselila odmevne zmage nad prvo igralko sveta. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đoković preprečil Štepanku zgodovinski dosežek

Svitolina izločila Kerberjevo v Brisbanu

5. januar 2017 ob 19:44

Doha, Brisbane, Perth - MMC RTV SLO

Branilec naslova na teniškem turnirju v Dohi Novak Đoković je v četrtfinalu s 6:3 in 6:3 premagal Radka Štepanka in mu s tem preprečil, da bi se vpisal v zgodovino.

38-letni Čeh bi v primeru zmage postal najstarejši igralec v polfinalih turnirjev ATP v zadnjih 23 letih. Lastnik rekorda je Američan Jimmy Connors, ki se je leta 1993 na turnirju v San Franciscu v polfinale uvrstil s štiridesetimi leti.

Đoković se bo v polfinalu pomeril s Špancem Fernandom Verdascom, ki je bil s 6:2 in 7:5 boljši od Iva Karlovića. Hrvat je s 37 leti najstarejši igralec med najboljšimi 20 igralci sveta od leta 1978, še bolje pa se je odrezal Avstralec Ken Rosewall, ki je bil med najboljšimi 20 igralci sveta pri 43 letih.

Veliko dela za Murrayja

Andy Murray je ugnal Nicolasa Almagra s 7:6 in 7:5. Škot je slabo začel, a se je vrnil po zaostanku z 2:4, nanizal je tri igre zapored. Podaljšano igro je dobil s 7:4. Tudi v drugem polčasu se je Almagro odlično upiral, ključni brejk je Murrayju uspel v enajsti igri. Dvoboj je trajal dve uri in devet minut. Almagro je naredil kar 44 neizsiljenih napak.

"To je bil izenačen obračun. Pihal je veter, in nikomur ni bilo lahko. Zelo pomembno je, da stopnjujem formo pred začetkom Odprtega prvenstva Avstralije. Že v petek me čaka nova težka naloga," je poudaril Murray.

Svitolina izločila Kerberjevo

Prva igralka sveta Angelique Kerber je izpadla v četrtfinalu turnirja v Brisbanu. Nemka, ki bo čez deset dni začela braniti naslov na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, je izgubila proti Elini Svitolini s 4:6, 6:3 in 3:6. Odločilni odvzem servis je Ukrajinki uspel v peti minuti odločilnega niza, dvoboj je trajal dve uri.

Vandeweghejeva in Sock finalista Hopmanovega pokala

Ekipa ZDA je prvi finalist Hopmanovega pokala v Pethu. Jack Sock in Coco Vandeweghe sta v skupini B dobila vse tri dvoboje, danes sta z 2:1 izločila branilko naslova Avstralijo. V finalu bosta igrala proti zmagovalcu skupine A. Ta bo znan v petek po dvoboju Francije in Švice.

Drugo mesto v skupini B je zasedla Španija, Lara Arruabarrena in Feliciano Lopez sta z 2:1 premagala Čeha Lucie Hradecko in Adama Pavlaška. Čeha sta bila z eno zmago tretja v skupini, Avstralca Nick Kyrgios, v mešanih dvojicah ga je zamenjal Matthew Ebden, in Daria Gavrilova pa sta turnir končala brez zmage.

DOHA, četrtfinale, tabela

(1,334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



MURRAY (VB/1) - ALMAGRO (ŠPA)

7:6 (4), 7:5

BERDYCH (ČEŠ/3) - TSONGA (FRA/5)



VERDASCO (ŠPA) - KARLOVIĆ (HRV/6)

6:2, 7:5

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - ŠTEPANEK (ČEŠ)

6:3, 6:3





ČENAJ, osmina finala, tabela

(505.730 am. dolarjev, trda podlaga)



KOVALIK (SLK) - ČILIĆ (HRV/1)

7:6, 5:7, 7:5

MEDVEDEV (RUS) - LU (TJV/8)

6:4, 6:3

RAMOS VINOLAS (ŠPA/3) - DARCIS (BEL)

6:2, 6:0

SELA (IZR) - ČUNG (KOR)

6:2, 6:2

PAIRE (FRA/5) - BHAMBRI (IND)

6:3, 6:4

BEDENE (VB) - KLIŽAN (SLK/4)

7:6 (3), 6:7 (4), 7:6 (2)

JUŽNI (RUS/7) - OLIVO (ARG)

6:1, 7:5

BAUTISTA AGUT (ŠPA/2) - DUTRA SILVA (BRA)

6:3, 6:2



BRISBANE, osmina finala, tabela

(495.630 am. dolarjev, trda podlaga)



RAONIĆ (KAN/1) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:3, 6:2

NADAL (ŠPA/5) - M. ZVEREV (NEM)

6:1, 6:1

THIEM (AVT/4) - GROTH (AVS)

7:6, 6:3

DIMITROV (BLG/7) - MAHUT (FRA)

6:2, 6:4

THOMPSON (AVS) - FERRER (ŠPA/8)

4:6, 7:5, 7:5

NIŠIKORI (JAP/3) - DONALDSON (ZDA)

4:6, 6:4, 6:3

EDMUND (VB) - POUILLE (FRA/6)

6:3, 3:1, b.b.

WAWRINKA (ŠVI/2) - TROICKI (SRB)

7:6, 6:4



BRISBANE, četrtfinale (Ž), tabela

(1,000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



SVITOLINA (UKR/6) - KERBER (NEM/1)

6:4, 3:6, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - VINCI (ITA/8)

3:6, 6:2, 6:2

MUGURUZA (ŠPA/4) - KUZNECOVA (RUS/5)

7:5, 6:4

CORNET (FRA) - CIBULKOVA (SLK/2)

6:3, 7:5

AUCKLAND, četrtfinale (Ž), tabela

(250.000 am. dolarjev, trda podlaga)



OSTAPENKO (LAT/7) - BRENGLE (ZDA)

7:5, 6:3

DAVIS (ZDA) - STRYCOVA (ČEŠ/4)

6:1, 7:6

GÖRGES (NEM) - WOZNIACKI (DAN/3)

1:6, 6:3, 6:4

KONJUH (HRV/8) - OSAKA (JAP)

3:0, b.b.

Hopmanov pokal, skupina B, 3. krog:

ČEŠKA - ŠPANIJA 1:2

Pavlašek - F. Lopez 6:7, 4:6

Hradecka - Arruabarena 6:2, 6:4

Pavlašek/Hradecka - Lopez/Arruabarrena 2:4, 1:4



AVSTRALIJA - ZDA 1:2

Kyrgios - Sock 2:6, 2:6

Gavrilova - Vandeweghe 6:3, 4:6, 7:5

Ebden/Gavrilova - Sock/Vandeweghe 1:4, 1:4

Lestvica: ZDA * 3 3 0 8:1 3 ŠPANIJA 3 2 1 4:5 2 ČEŠKA 3 1 2 3:5 1 AVSTRALIJA 3 0 3 3:6 0 * - v finalu

A. G.