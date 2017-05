Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Anett Kontaveit je prvič v karieri premagala igralko, ki je uvrščena med prvih pet na WTA-lestvici. Foto: EPA Vsi vedo, da nisem specialistka za peščeno podlago. Tudi lani na pesku nisem igrala dobro. Za menoj je odlična lanska sezona, v zadnjih tednih pa, žal, ne igram najbolje. Angelique Kerber Angelique Kerber nikakor ne najde forme, s katero si je lani ob koncu sezone prislužila naziv najboljše igralke tenisa na svetu. Foto: EPA Nicolas Almagro je bil zaradi poškodbe primoran predati dvoboj Rafaelu Nadalu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Estonska mladenka "zavezala kravato" in izločila Kerberjevo

Almagro predal dvoboj proti Nadalu

17. maj 2017 ob 17:53

Rim - MMC RTV SLO

Estonska igralka Anett Kontaveit je presenetila Angelique Kerber in z izjemno igro na teniškem turnirju v Rimu nadigrala trenutno številko ena ženskega tenisa s 6:4 in 6:0.

Nemka, ki je po odsotnosti Serene Williams ta teden znova zavzela vrh ženskega tenisa, nikakor ne najde prave forme, s katero je lani trikrat nastopila v finalu turnirja za grand slam (dobila je OP Avstralije in OP ZDA, v Wimbledonu je morala premoč priznati Sereni Williams). Tokrat ni našla odgovorov na natančno odmerjene udarce nasprotnice, zadela je le sedem winnerjev in storila kar 22 nevsiljenih napak.

"Vsi vedo, da nisem specialistka za peščeno podlago. Tudi lani na pesku nisem igrala dobro. Za menoj je odlična lanska sezona, v zadnjih tednih pa, žal, ne igram najbolje. Mislim, da potrebujem eno dobro predstavo, da si povrnem načeto samozavest," je po dvoboju dejala Kerberjeva, ki je letos zaigrala le v enem finalu WTA-turnirja, in sicer v Monterreyu, kjer je klonila pred Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo.

Po vodstvu s 4:2 popoln kolaps v igri Nemke

Kerberjeva dvoboja ni začela slabo, v peti igri si je priigrala celo štiri priložnosti za odvzem začetnega udarca, izkoristila je zadnjo in povedla s 3:2. Break je potrdila igro pozneje (4:2), nato pa se je njena igra sesula v prah. Nevsiljene napake so se vrstile kot po tekočem traku, do konca niza je dobila le še tri točke, Estonka ji je zlahka dvakrat odvzela servis in niz dobila s 6:4. Slaba igra 29-letne Nemke iz Bremna se je nadaljevala tudi v drugem nizu, v katerem ji je nasprotnica 'zavezala kravato'. Za zmago in uvrstitev v osmino finala je potrebovala pičlih 56 minut.

V tem delu turnirja so ljubitelji tenisa pričakovali dvoboj Kerber – Marija Šarapova, a bodo spremljali obračun med Kontaveitovo in Mirjano Lučić-Baroni, ki je Rusinjo premagala, potem ko je ta dvoboj predala.

RIM, 2. krog, tabela (M)

(4.507.375 evrov, pesek)



FOGNINI (ITA) - MURRAY (VB/1)

6:2, 6:4

A. ZVEREV (NEM/16) - TROICKI (SRB)

6:3, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/12) - BERLOCQ (ARG)

6:3, 6:4

RAONIĆ (KAN/5) - HAAS (NEM)

6:4, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/3) - PAIRE (FRA)



ISNER (ZDA) - MAYER (NEM)

7:6, 7:6

GOFFIN (BEL/9) - VERDASCO (ŠPA)

3:6, 6:3, 6:2

ČILIĆ (HRV/6) - HARRISON (ZDA)

6:3, 6:2



THIEM (AVT/8) - CUEVAS (URU)



STRUFF (NEM) - QUERREY (ZDA)



SOCK (ZDA/13) - VESELY (ČEŠ)



NADAL (ŠPA/4) - ALMAGRO (ŠPA)

3:0 b.b.

NIŠIKORI (JAP/7) - FERRER (ŠPA)

7:5, 6:2

DEL POTRO (ARG) - EDMUND (VB)

7:5, 6:4

CARRENO B. (ŠPA/15) - BAUTISTA A. (ŠPA)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - BEDENE (VB)

7:6, 6:2

RIM, 2. krog, tabela (Ž)

(3.076.495 am. dolarjev, pesek)



KONTAVEIT (EST) - KERBER (NEM/1)

6:4, 6:0

LUČIĆ BARONI (HRV/16) - ŠARAPOVA (RUS)

6:4, 3:6, 1:2, b.b.

PAVLJUČENKOVA (RUS/12) - SEVASTOVA/LAT

7:6, 6:2

HALEP (ROM/6) - SIEGEMUND (NEM)

6:4, 6:4

CIBULKOVA (SLK/4) - MAKAROVA (RUS)



BERTENS (NIZ/15) - BELLIS (ZDA)

6:4, 6:0

GAVRILOVA (AVS) - GARCIA (FRA)

7:5, 3:6, 6:3

KUZNECOVA (RUS/7) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:1, 7:6



KONTA (VB/5) - PUTINCEVA (KAZ)

6:3, 6:0

V. WILLIAMS (ZDA/9) - CURENKO (UKR)



GÖRGES (NEM) - JANKOVIĆ (SRB)

2:6, 7:6, 6:1

MUGURUZA (ŠPA/3) - OSTAPENKO (LAT)



SVITOLINA (UKR/8) - CORNET (FRA)

6:4, 7:6

BARTHEL (NEM) - VANG (KIT)

6:3, 6:4

BACSINSZKY (ŠVI) - STRYCOVA (ČEŠ/14)

6:4, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - DAVIS (ZDA)

6:1, 6:1

Mitja Lisjak