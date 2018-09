Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je petkrat slavil na Odprtem prvenstvu ZDA, nazadnje pred 10 leti. Je napočil čas za novo lovoriko? Foto: Reuters Problematični Avstralec ni bil kos švicarskemu asu. Foto: Reuters Sorodne novice Nadal v poslastici strl Hačanova, Serena prepustila sestri le tri igre Dodaj v

Fantastični Federer brez težav proti Kyrgiosu

Obeta se zanimiv teniški dan v New Yorku

1. september 2018 ob 17:05,

zadnji poseg: 1. september 2018 ob 22:43

New York - MMC RTV SLO

Roger Federer je s 3:0 v nizih (6:4, 6:1, 7:5) premagal Nicka Kyrgiosa in se veseli uvrstitve med najboljših 16 tenisačev na Odprtem prvenstvu ZDA. Novaka Đokovića v 3. krogu čaka obračun proti Richardu Gasquetu.

37-letni Švicar, petkratni zmagovalec OP ZDA, nazadnje je pokal v New Yorku dvignil leta 2008, je izkoristil vse napake 14 let mlajšega Avstralca, in se zasluženo veselil zmage. Do te je prišel po uri in 44 minutah.

Federer je zadel 51 winnerjev, storil pa je le 24 neizsiljenih napak.

Federer ob zaključku pravi

Prvi niz je s 6:4 dobil izkušenejši tenisač. Dobil je že uvodno igro, Kyrgios pa je Fedexu vrnil silovito, saj mu v naslednji igri ni prepustil niti točke. Federer je odgovoril na enak način, Avstralec pa je hitro vrnil milo za drago (2:2). Najzanimivejša je bila sedma igra, trajala je kar 10 minut, Federer je rešil štiri priložnosti za brejk in igra je bila njegova (3:4). Dvojica je bila nazadnje izenačena na 4:4, v zadnjih dveh igrah pa je Federer pokazal svoj pravi obraz, izkoristil je drugo zaključno žogico za vodstvo z 1:0 v nizih.

Kyrgios popustil

Švicar je nadaljeval z zmagovito formulo tudi v drugem nizu (6:1), izkoriščal je ponujene priložnosti Avstralca. Dobil je pet zaporednih iger, Kyrgiosu pa je odvzel dva servisa.

Tretji niz najzanimivejši

Po gladko izgubljenem drugem nizu je Avstralec dobil uvodno igro v tretjem nizu, obračun je postal zanimivejši, saj sta tenisača izenačila (3:3). Sedmo igro, najboljšo igro obračuna, je po težkem boju – Federer ni izkoristil dveh priložnosti za brejk – dobil Kyrgios (3:4). 23-letnik je vodil še s 5:4, a je vodstvo po izgubljenem servisu spet prevzel Federer (5:6). V zadnji igri je imel Švicar tri zaključne žogice za zmago, izkoristil je že prvo.

Federer se je 17. uvrstil v četrti krog OP ZDA, tokrat pa ga tam čaka še en avstralski tenisač, John Millman, ki je s 3:1 v nizih (6:4, 4:6, 6:1, 6:3) premagal Kazahstanca Mihaila Kukuškina.

V boj za osmino finala se bo podal tudi Novak Đoković, dvakratni zmagovalec OP ZDA, njegova naslednja ovira je Francoz Richard Gasquet. Na sporedu bo tudi nemški obračun: Alexander Zverev – Philipp Kohlschreiber.

V ženski konurenci je za presenečenja dneva poskrbela 19-letna nepostavljena Čehinja Marketa Vondroušova, z 2:1 v nizih (7:6 (4), 2:6, in 7:6 (1), je premagala Nizozemko Kiki Bertens.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS/27)

5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

BASILAŠVILI (GRU) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)

THIEM (AVT/9) - FRITZ (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

ANDERSON (JAR/5) - SHAPOVALOV (KAN/28)

4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

DEL POTRO (ARG/3) - VERDASCO (ŠPA/31)

7:5, 7:6 (6), 6:3

ĆORIĆ (HRV/20) - MEDVEDJEV (RUS)

6:3, 7:5, 6:2

ISNER (ZDA/11) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6 (8), 6:7 (6), 6:3, 7:5

RAONIC (KAN/25) - WAWRINKA (ŠVI)

7:6 (6), 6:4, 6:3



ČILIĆ (HRV/7) - DE MINAUR (AVS)

GOFFIN (BEL/10) - STRUFF (NEM)

SCHWARTZMAN (ARG/13) - NIŠIKORI (JAP/21)

A. ZVEREV (NEM/4) - KOHLSCHREIBER (NEM)

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - GASQUET (FRA/26)

POUILLE (FRA/17) - SOUSA (POR)

MILLMAN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:4, 4:6, 6:1, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - KYRGIOS (AVS/30)

6:4, 6:1, 7:5



3. krog (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - PETERSON (ŠVE)

6:3, 7:6 (3)

S. WILLIAMS (ZDA/17) - V. WILLIAMS (ZDA/16)

6:1, 6:2

BARTY (AVS/18) - MUCHOVA (ČEŠ)

6:3, 6:4

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - KENIN (ZDA)

6:4, 7:6 (2)

STEPHENS (ZDA/3) - AZARENKA (BLR)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/15) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:3, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/19) - MAKAROVA (RUS)

4:6, 6:1, 6:2

SVITOLINA (UKR/7) - VANG (KIT)

6:4, 6:4



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - GARCIA (FRA/6)

5:7, 6:4, 7:6 (4)

OSTAPENKO (LAT/10) - ŠARAPOVA (RUS/22)

KEYS (ZDA/14) - KRUNIĆ (SRB)

4:6, 6:1, 6:2

KERBER (NEM/4) - CIBULKOVA (SLK/29)

KVITOVA (ČEŠ/5) - SABALENKA (BLR/26)

OSAKA (JAP/20) - SASNOVIČ (BLR)

VONDROUŠOVA (ČEŠ) - BERTENS (NIZ/13)

7:6 (4), 2:6, 7:6 (1)

CURENKO (UKR) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:4, 6:0

D. S.