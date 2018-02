Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Roger Federer se je vrnil na vrh lestvice ATP. Foto: Reuters Dodaj v

Federer najstarejša številka ena; Bedene v polfinalu

Do zdaj je bil rekorder Andre Agassi

16. februar 2018 ob 21:45,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 22:01

Rotterdam - MMC RTV SLO

Roger Federer si je z zmago nad Robinom Haasejem v četrtfinalu turnirja v Rotterdamu zagotovil vrnitev na vrh lestvice ATP, kjer je preživel že rekordna 302 tedna.

Ponedeljkova teniška lestvica bo tako nekaj posebnega, saj bo 36-letni Federer najstarejši igralec v zgodovini na prvem mestu lestvice. Do zdaj je bil rekorder Andre Agassi, ki je bil 7. septembra 2003 na prvem mestu pri 33 letih, pri ženskah pa Serena Williams (35 lani maja).

Švicarski as je Haaseja ugnal v treh nizih. Potem ko je prvega izgubil s 4:6, je naslednja dobil s 6:1. Drugi niz je trajal le 19 minut.

Ko bo na lestvici na prvem mestu zamenjal Rafaela Nadala, bo podrl še en rekord, in sicer v dolžini obdobja med prvim in zadnjim dnem kraljevanja na teniški lestvici. Od 2. februarja 2004 (takrat je bil Federer prvič na vrhu lestvice) do 19. februarja 2018 bo minilo 14 let in 17 dni. Do zdaj je imel rekord Nadal (9 let, 184 dni).

Za vstop v finale se bo Federer v soboto pomeril z zmagovalcem dvoboja Seppi - Medvedev.

Bedene v polfinalu Buenos Airesa

Na turnirju v Buenos Airesu je velik podvig uspel Aljažu Bedenetu, saj se je prebil v polfinale, potem ko je domačina Diega Schwartzmana po uri in 36 minutah igre ugnal s 6:4 in 6:4. Izkoristil je štiri od šestih priložnosti za brejk (tekmec le 2/10).

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500 - Rotterdam



Četrtfinale, tabela:

(1.996.245 evrov, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - HAASE (NIZ)

4:6, 6:1, 6:1



SEPPI (ITA) - MEDVEDEV (RUS)





GOFFIN (BEL/4) - BERDYCH (ČEŠ/6)

b. b.



DIMITROV (BLG/2) - RUBLJEV (RUS)

6:3, 6:4

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 250 - Buenos Aires

Četrtfinale, tabela

(648.180 am. dolarjev, pesek)



THIEM (AVT/1) - PELLA (ARG)





MAYER (ARG) - MONFILS (FRA)





BEDENE (SLO) - SCHWARTZMAN (ARG/5)

6:4, 6:4



DELBONIS (ARG) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

T. O.