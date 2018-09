Federer odčital lekcijo Kyrgiosu, novo razočaranje za Zvereva

Šarapova gladko odpravila Ostapenkovo

1. september 2018 ob 17:05,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 03:20

New York - MMC RTV SLO

Mnogi so pričakovali teniško klasiko, a Roger Federer je imel drugačne načrte. Švicar je v 3. krogu Odprtega prvenstva ZDA odpravil Nicka Kyrgiosa s 6:4, 6:1 in 7:5. Alexander Zverev je doživel novo veliko razočaranje na turnirjih za grand slam.

37-letni Švicar, petkratni zmagovalec OP ZDA, nazadnje je pokal v New Yorku dvignil leta 2008, je izkoristil vse napake 14 let mlajšega Avstralca, in se zasluženo veselil zmage. Do te je prišel po uri in 44 minutah. Federer je zadel 51 "winnerjev", storil pa je le 24 neizsiljenih napak. Prikazal je najboljšo igro na letošnjem turnirju.

Ko je Federer ujel ritem, ga ni bilo mogoče ustaviti

V prvem nizu je bila najzanimivejša sedma igra, trajala je kar 10 minut, Federer je rešil štiri priložnosti za brejk in igra je bila njegova (3:4). Izid je bil nazadnje izenačen na 4:4, v zadnjih dveh igrah pa je Federer pokazal svoj pravi obraz, izkoristil je drugo zaključno žogo.

Kyrgios popustil v drugem nizu

Švicar je nadaljeval z zmagovito formulo tudi v drugem nizu, izkoriščal je ponujene priložnosti Avstralca. Dobil je pet zaporednih iger, Kyrgiosu pa je odvzel dva servisa.

Tretji niz najbolj napet

Po gladko izgubljenem drugem nizu je Avstralec dobil uvodno igro v tretjem nizu, obračun je postal zanimivejšibv(3:3). Sedmo igro, najboljšo igro obračuna, je po težkem boju – Federer ni izkoristil dveh priložnosti za brejk – dobil Kyrgios (3:4). 23-letnik je vodil še s 5:4, nato pa je v enajsti igri izgubil začetni udarec. V 12. igri je imel Švicar tri zaključne žogice za zmago, izkoristil pa je že prvo.

Statistika Kyrgios

Federer

Prvi servis (%) 61 66 Asi 13 16 Dvojne napake 2 1 Neizsiljene napake 35 24 Winnerji 32 51 Osvojene točke 82 104 Osv. točke na mreži 14/30 21/25 Priložnosti za brejk 0/4 4/10

Federer se je 17. uvrstil v četrti krog OP ZDA, tokrat pa ga tam čaka še en avstralski tenisač. John Millman je s 6:4, 4:6, 6:1 in 6:3 premagal Kazahstanca Mihaila Kukuškina.

Kohlschreiber šokiral rojaka Zvereva

Alexander Zverev blesti na turnirjih serije 1.000, na gran slamih pa se je le enkrat uvrstil v četrtfinale. 21-letni Nemec je pred začetkom turnirja v New Yorku najel legendarnega Ivana Lendla, a tudi najboljši igralec v osemdesetih letih prejšnjega stoletja še ni uspel preporoditi Zvereva na veliki sceni.

Veteran Philipp Kohlschreiber je na stadionu Loisa Armstronga prikazal sijajno predstavo in ugnal Zvereva s 6:7, 6:4, 6:1 in 6:3. Ključna je bila deseta igra drugega niza, ko je "Kohli" brez izgubljene točke prišel do edinega odvzema servisa, izenačil je na 1:1 in v nadaljevanju blestel z osnovne črte. Zverev ni našel nobenega recepta, v tretjem nizu je dvakrat izgubil servis, v četrtem nizu pa kar trikrat. Naredil je kar 53 neizsiljenih napak.

Slovo wimbledonske zmagovalke Kerberjeve

V ženski konurenci je za presenečenja poskrbela 19-letna nepostavljena Čehinja Marketa Vondroušova, ki je s 7:6, 2:6, in 7:6 je premagala Nizozemko Kiki Bertens. Od New Yorka se poslavlja tudi četrta igralka sveta. Zmagovalka Wimbledona Angelique Kerber je morala priznati premoč Dominiki Cibulkovi. Slovakinja je bila na stadionu Louisa Armstronga boljša s 3:6, 6:3 in 6:3.

Šarapova kraljica večernega sporeda

Marija Šarapova se je veselila 23. zmage v večernem sporedu v New Yorku, kjer še niti enkrat ni izgubila. Organizatorji jo radi uvrstijo v večerni spored, saj je ena redkih deklet, ki napolni stadion Arthurja Asha.

Neverjetnih 41 neizsiljenih napak Ostapenkove

Rusinja je prikazala najboljšo igro na letošnjem turnirju in ugnala Jeleno Ostapenko s 6:3 in 6:2. Latvijka je bila popolnoma razglašena. V uri in 22 minutah je naredil neverjetnih 41 neizsiljenih napak. V drugem nizu je z brejkom povedla z 2:1, nato pa ni osvojila niti igre več. Ostapenkova je kar sedemkrat izgubila začetni udarec.

"V večernem terminu je v New Yorku nekaj posbenga v zraku. Nikjer drugje ni takega vzdušja. Najraje igram prav te obračune. Ko ne igram turnirjev grem spat zelo zgodaj, zdaj pa podnevi spim, ponoči pa igram. V prejšnjem krogu proti Cirstei sem šla v posteljo ob 3.00. Zavedala sem se, da moram biti že od začetka na najvišji ravni, saj je Ostapenkova že zmagovalka Roland Garrosa," je poudarila Šarapova, je v New Yorku edini naslov osvojila leta 2006, ko je v finalu ugnala Justine Henin.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS/27)

5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

BASILAŠVILI (GRU) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)

THIEM (AVT/9) - FRITZ (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

ANDERSON (JAR/5) - SHAPOVALOV (KAN/28)

4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

DEL POTRO (ARG/3) - VERDASCO (ŠPA/31)

7:5, 7:6 (6), 6:3

ĆORIĆ (HRV/20) - MEDVEDJEV (RUS)

6:3, 7:5, 6:2

ISNER (ZDA/11) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6 (8), 6:7 (6), 6:3, 7:5

RAONIC (KAN/25) - WAWRINKA (ŠVI)

7:6 (6), 6:4, 6:3



ČILIĆ (HRV/7) - DE MINAUR (AVS)

GOFFIN (BEL/10) - STRUFF (NEM)

6:4, 6:1

NIŠIKORI (JAP/21) - SCHWARTZMAN (ARG/13)

6:4, 6:4, 5:7, 6:1

KOHLSCHREIBER (NEM) - A. ZVEREV (NEM/4)

6:7 (1), 6:4, 6:1, 6:3

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - GASQUET (FRA/26)

SOUSA (POR) - POUILLE (FRA/17)

7:6 (5), 4:6, 7:6 (4), 7:6 (5)

MILLMAN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:4, 4:6, 6:1, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - KYRGIOS (AVS/30)

6:4, 6:1, 7:5



3. krog (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - PETERSON (ŠVE)

6:3, 7:6 (3)

S. WILLIAMS (ZDA/17) - V. WILLIAMS (ZDA/16)

6:1, 6:2

BARTY (AVS/18) - MUCHOVA (ČEŠ)

6:3, 6:4

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - KENIN (ZDA)

6:4, 7:6 (2)

STEPHENS (ZDA/3) - AZARENKA (BLR)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/15) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:3, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/19) - MAKAROVA (RUS)

4:6, 6:1, 6:2

SVITOLINA (UKR/7) - VANG (KIT)

6:4, 6:4



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - GARCIA (FRA/6)

5:7, 6:4, 7:6 (4)

ŠARAPOVA (RUS/22) - OSTAPENKO (LAT/10)

6:3, 6:2

KEYS (ZDA/14) - KRUNIĆ (SRB)

4:6, 6:1, 6:2

CIBULKOVA (SLK/29) - KERBER (NEM/4)

3:6, 6:3, 6:3

KVITOVA (ČEŠ/5) - SABALENKA (BLR/26)

OSAKA (JAP/20) - SASNOVIČ (BLR)

6:0, 6:0

VONDROUŠOVA (ČEŠ) - BERTENS (NIZ/13)

7:6 (4), 2:6, 7:6 (1)

CURENKO (UKR) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:4, 6:0

