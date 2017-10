Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Roger Federer lovi osmi naslov na domačem turnirju. Foto: EPA Marin Čilić je po triurnem maratonu izločil Martona Fucsovicsa v podaljšani igri odločilnega niza. Foto: EPA Sorodne novice Federer na domačem turnirju melje tekmece Dodaj v

Federer po slabem začetku nadigral Mannarina

"DelPo" bo v polfinalu izzval Čilića

27. oktober 2017 ob 22:42

Basel - MMC RTV SLO

Roger Federer je v četrtfinalu teniškega turnirja serije 500 v Baslu oddal prvi niz ta teden. Adrian Mannarino je sijajno začel, nato pa se je veteran prebudil in zmagal s 4:6, 6:1 in 6:3.

Navijači v St. Jakobshalle so bili presenečeni v uvodnem nizu, ko je Mannarino zanesljivo zadržal vse igre na svoj servis, v deveti igri pa je celo brez oddane točke odvzel servis 19-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam.

V drugem nizu se je Federer zbral, precej bolj je vračal začetne udarce in z osnovne črte ni več delal neizsiljenih napak. nanizal je kar pet iger zapored.

Tudi v uvodni igri odločilnega niza je bil Mannarino že v velikih težavah, a je rešil obe priložnosti za brejk. V šesti igri je nato Federer po zaostanku s 15/40 nanizal štiri točke zapored in izenačil na 3:3. Francoz je zapravil še zadnjo priložnost za presenečenje, nato pa je v sedmi in deveti igri izgubil servis. Dvoboj je trajal uro in in 42 minut.

V Baslu je so gledalci uživali v kakovostnem tenisu. Veliko dela sta imela tudi Marin Čilić in Juan Martin del Potro, ki se bosta srečala v porvem sobotnem polfinalu.

BASEL

(2.100.000 evrov, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

FEDERER (ŠVI/1) - MANNARINO (FRA/7)

4:6, 6:1, 6:3

GOFFIN (BEL/3) - SOCK (ZDA/5)

DEL POTRO (ARG/4) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/6)

6:2, 2:6, 6:4

ČILIĆ (HRV/2) - FUCSOVICS (MAD)

7:6, 5:7, 7:6

DUNAJ

(2.600.000 evrov, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

TSONGA (FRA) - A. ZVEREV (NEM/1)

7:6, 6:2

KOHLSCHREIBER (NEM) - SCHWARTZMAN (ARG)

7:5, 7:6

EDMUND (VB) - STRUFF (NEM)

6:2, 7:5

POUILLE (FRA) - GASQUET (FRA)

7:6, 6:1

A. G.