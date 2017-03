Federer v 67 minutah zmlel Nadala

Kyrgios z izjemnimi servisi izločil Đokovića

16. marec 2017 ob 01:02,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 02:38

Roger Federer je v osmini finala turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu odpravil večnega tekmeca Rafaela Nadala s 6:2 in 6:3. V četrtfinalu ga čaka Nick Kyrgios.



To je bil že 36. obračun velikih tekmecev, Švicar se je veselil 13. zmage. Velika tekmeca sta se srečala po finalu grand slama v Melbournu, ko je Federer slavil po izjemno napetih petih nizih.

Kyrgios dosegel 14 asov

Švicarski veteran se bo v četrtfinalu srečal z Nickom Kyrgiosom. Avstralec je v veliki vročini (tempreature so presegle 45 stopinj Celzija) premagal branilca naslova Novaka Đokovića s 6:4 in 7:6.

Avstralec je blestel v prvem nizu. Že v uvodni igri je odvzel servis Srbu, nato pa z izjemnimi začetnimi udarci zadržal prednost. V deseti igri je pri izidu 30/30 odigral odličen volej, nato pa je zadel še as za uvodni niz po 46 minutah.

"Nole" si ni priigral nobene priložnosti za brejk

V drugem nizu je drugi igralec sveta prikazal malce boljšo igro, vendar pa proti servisom Kyrgiosa (skupaj 14 asov in štiri dvojne napake) ni imel možnosti. V enajsti igri je Avstralec zapravil dve priložnosti za brejk in odločala je podaljšana igra. Đoković je naredil dve neizsiljeni napaki, Kyrgios pa je zadržal vse točke na svoj servis in dobil "tie-break" s 7:3. Srb si v celotnem obračunu ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa.

Kyrgios se je po uri in 52 minutah veselil druge zmage nad Đokovićem v zadnjih dveh tednih. V četrtfinalu turnirja v Acapulcu ga je ugnal s 7:6 in 7:5.

INDIAN WELLS, osmina finala, tabela

(7.913.405 am. dolarjev, trda podlaga)



CARRENO BUSTA (ŠPA/21) - LAJOVIĆ (SRB)

6:4, 7:6

CUEVAS (URG/27) - GOFFIN (BEL/11)

6:3, 3:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/3) - NIŠIOKA (JAP)



THIEM (AVT/8) - MONFILS (FRA/10)



SOCK (ZDA/17) - JAZIRI (TUN)

4:6, 7:6, 7:5

NIŠIKORI (JAP/4) - YOUNG (ZDA)

6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/9) - NADAL (ŠPA/5)

6:2, 6:3

KYRGIOS (AVS/15) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:4, 7:6 (3)



Četrtfinale (Ž), tabela:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MUGURUZA (ŠPA/7)



KUZNECOVA (RUS/8) - PAVLJUČENKOVA (RUS/19)

6:3, 6:2



WOZNIACKI (DAN/13) - MLADENOVIC (FRA/28)



V. WILLIAMS (ZDA/12) - VESNINA (RUS/14)





A. G.